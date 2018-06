Escribí hace unos días en Twitter, red que es tribuna para que los venezolanos podamos expresarnos con libertad y sin el permiso de medios y figurones que deciden quién habla y quien no, que actos tan básicos y cotidianos como bañarse nos hacen dar gracias a Dios aquí donde millones no tienen agua, no tienen jabón, no tienen desodorante… Que un país donde cientos de miles mueren de hambre y mengua, y es devorado por la insaciable maldad de los castrochavistas, narcochoros y afines no es un país, es un moridero de personas y sueños.