Ese sumario no está bajo secreto de sumario. Tampoco se violaron "secretos de Estado", ya que el mismo ministerio de Defensa autorizó a la Armada Argentina a entregarle a la jueza Yañez toda la documentación que esta requiera porque "no queda abarcada por la clasificación de secreta ni confidencial en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional, por lo que no sería necesaria la autorización del ministerio de Defensa para la remisión" de la documentación, según se lee en el dictamen jurídico el miércoles 29 de noviembre de 2017 firmado por el ministro Oscar Aguad.