He tenido una larga vida feliz. He sido feliz porque he sido libre. He hecho lo que realmente quería hacer. Quise hacer televisión porque no me dejaban verla de niño por razones de pureza religiosa, y porque quería ser independiente de mis padres en las cosas del dinero, y tan mal no me fue, sigo fatigando ese oficio treinta y cinco años después. Quise ser un escritor, publiqué mi primera novela hace veinticinco años, y he conseguido desembarazarme de un puñado de novelas, no sé si catorce o dieciséis, demasiadas en todo caso, insólitamente muchas, siendo un haragán. Quise ser padre y conocí la dicha de tener tres hijas. Quise ser hombre, quise ser mujer, quise tener novias y novios, y no me privé de nada, conocí el placer y sus abismos y despeñaderos. Por un momento fugaz quise ser presidente de mi país, pero por suerte esa fiebre me pasó rápido, y cuando digo por suerte, quiero decir para fortuna de mi país y de mi salud. No sé qué me falta para que mi vida sea más completa y feliz. A veces me tienta producir una película. En ocasiones pienso en abrir un restaurante. Muy raramente me vuelve a seducir el poder, la política, el asalto a esas glorias efímeras. Pero al final del día prevalece mi espíritu perezoso y me digo que debo limitarme a hacer dos cosas y solo dos cosas, a pesar de que en ambas soy probadamente mediocre: seguir escribiendo libros y haciendo televisión. Mi próxima novela saldrá en julio, en la ciudad en que nací, iré a presentarla, y en ella tengo cifradas ahora mismo mis mejores ilusiones.