En la última elección presidencial peruana, hace dos años, volví a apoyar a la hija del dictador, tal vez porque ella y yo tenemos algo en común, pues yo soy también hijo de un dictador, sólo que mi padre fue un déspota en los confines de su propia familia y no se desbordó al país entero. La he apoyado ya dos veces, lo que tampoco me convierte en fanático de ella, ni en su amigo o adalid o apandillado, ni en su lugarteniente ni espadachín, del mismo modo que apoyé dos veces a la candidata de derechas religiosa, conservadora, y no por eso me convertí en socio o militante de su partido, ni en fanático a ultranza de ella, como el tiempo se encargó de demostrar. Soy, sigo siendo, lo seré hasta el final, un periodista independiente de opinión, alguien que sale en la televisión a decir lo que piensa, sin consultarlo previamente con los dueños ni los jefazos, que muchas veces se llevan disgustos por ello. Soy de derechas, por supuesto, pero de derechas liberales, laicas, capitalistas, democráticas, no de derechas trasnochadas, religiosas, intolerantes, homofóbicas, pistoleras. Soy de derechas, sí, pero estoy a favor de los homosexuales, de las drogas libres, de la eliminación de los ejércitos, del Estado laico, no confesional, entre muchas otras cosas. Y, mientras siga ejerciendo el periodismo, espero que por unos años más, no me abstendré de decir a quién le creo y a quién, no; quién me cae bien y quién me cae fatal; por quién votaré y por quiénes no votaré; quiénes son mis aliados y mis adversarios; y que me paguen por ser un periodista de opinión es sólo la consecuencia natural de que mis opiniones ácidas, irreverentes, descomedidas, esas banderillas de fuego plantadas en el lomo de tantos políticos impresentables, consigan interesar a la audiencia, que me ve o me lee para saber no tanto a quién apoyo, sino sobre todo a quién detesto sin medias tintas ni ambigüedades. Que después me llamen mercenario, sicario, vendido, y precisamente quienes recibían dineros desde Caracas y Sao Paulo, me tiene, la verdad, sin cuidado. Soy leal a mis amigos políticos, pero más leal a mis enemigos.