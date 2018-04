Cuando Silvia y Leo llegaron tan contentos de pasear por la isla, me quejé amargamente del incidente fecal, pero no me hicieron caso y me miraron con una cierta condescendencia, como diciéndome: ya, ya, viejito, no te quejes tanto, relájate, ya perdiste, Leo ya es parte de la familia, mejor acostúmbrate, porque si alguien se irá de esta casa serás tú, viejito quejumbroso, y no Leo, la nueva estrella de la familia, el hijo hombre que no pudiste tener por ser tan afeminado y afectado. Fuimos a almorzar al café de siempre, nos sentamos en la terraza para mayor comodidad de Leo, y él se durmió bien pronto, arrullado por el canto de los pájaros y un vientecillo venturoso, reconfortante. Se durmió tan profundamente que cuando terminamos de comer y pagué la cuenta, me puse de pie y entonces mi esposa me reconvino en términos severos, ordenándome que me sentase y diciéndome que no iríamos a ninguna parte, pues sería una crueldad despertar al pobre Leo de su siesta, así que mejor me pedía un café y un postre, porque esperaríamos pacientemente a que Leo despertara, pobrecito, seguía cansado por el viaje, necesitaba reponerse, una siesta profunda le vendría tan bien, me decía mi esposa, mientras miraba a Leo arrobada y le hacía una y diez fotos como si fuera su hijo, amándolo tan intensa y devotamente que ahora yo sentía celos de Leo, sentía que me había desplazado de mi trono en la familia y de pronto él era el rey, el emperador, el zar de todos los afectos, y yo me había convertido en su súbdito callado, meado, exiliado de mi propia cama y manchado por sus cacas sembradas en mi casa como minas unipersonales.