-Yo no sé qué tipo de amor estás buscando. Pero tú sabías perfectamente que no quiero tener perros en mi casa. Nunca los he tenido. ¿Te has vuelto loca para comprar un perro en Amazon y notificarme que en unos días llegará, me guste o no? ¿En qué estás pensando? ¡No puedes tomar esa decisión tú sola, tan graciosamente, y luego comunicármela como un hecho consumado!