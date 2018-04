Apenas pongo un pie en casa de mi madre, ella me toma del brazo y me lleva seriamente, muy circunspecta, a un sala pequeña que yo llamo el cuartito de la oración, porque allí se confina a rezar con sus fieles, áulicos y conjurados. Mi madre está molesta o dolida o desconcertada por algo que escribí. Era una columna en la que contaba la historia de un empresario minero muy acaudalado que embaraza a la hija de un general, a la que ha conocido no hace mucho. Quise que pareciera un cuento, un relato ficticio, pero mi madre y otros lectores lo asociaron a la realidad, cómo podría sorprenderme, ese maleficio me persigue o yo lo atizo sin darme cuenta o a sabiendas. Mi madre me pregunta por qué me obstino en contar historias íntimas de la familia. No sé qué responderle, cómo disculparme. Le digo que soy un escritor, que tengo que escribir de las cosas que más me interesan, que más conflictos morales me plantean, y a veces esas historias provienen, cómo no, de la familia, más aún siendo una tan numerosa. Me pide que no escriba de la familia. Le digo que haré mi mejor esfuerzo para complacerla. Sé que estoy mintiendo. Sé que seguiré escribiendo de todo lo que me rodea, me afecta, me duele, me perturba, me obsesiona, me hace reír. Le digo que sería más fácil escribir de política, como suelen hacer los columnistas de los diarios y revistas, pero me interesa mucho más contar cada semana lo que ha sacudido mi vida sentimental, lo que me ha golpeado con más fuerza, para bien o para mal. Y no supe, no pude alegrarme cuando me contaron que cierto hermano muy rico, brillante para los negocios, solitario, ensimismado, religioso en grado sumo, de gran corazón, el que da los mejores regalos en navidad, había dejado embarazada a la hija de un general. Será que soy un hombre deplorable, pero desconfío de los militares y los policías. Mi madre me dice que si voy a seguir escribiendo historias de la familia, que a menudo aluden a ella misma en tono risueño, podría verse obligada a decirme que deje de visitar su casa. No me lo dice furiosa o amenazante, pero lo dice. Le pido perdón, le digo que trataré de no mortificarla con las cosas que escribo, pero sé que nunca conseguiré complacerla en ese sentido ni en ningún otro, porque su religiosidad extrema y mis afanes literarios parecen aspiraciones contradictorias, irreconciliables. Lo que la religión quisiera que calles, el arte pide que lo cuentes, o así lo veo yo.