La compañía de seguros no se comunica conmigo para decirme qué pasará con mi auto chocado. Han pasado dos semanas desde el siniestro y todavía no me dicen nada. Mandaron a un inspector, examinó el auto tres días consecutivos y desde entonces no supe más de ellos. No sé si me dirán que el auto ha sufrido pérdida total. No sé cuánto dinero me darán en ese caso. No sé si tratarán de eludir la cuenta. Sospecho que harán todo lo posible para salir ganando y para que yo salga perdiendo. Lo único seguro con las compañías de seguros es que la casa siempre gana. No creo que me den un cheque que me permita comprar un auto como el que tenía, con apenas un año de uso. Si algo me dan, me temo que no alcanzará para un buen auto. Los llamo y no me dicen nada. Abusan de su poder. Me hacen sentir una hormiga. Lo peor es que no tuve la culpa del choque. Me chocaron sin que los viera venir. Pudo ser peor. Salvé la vida.