No siento que estoy exagerando si digo que otra vida se me escapó de las manos, se me escabulló y reventó como una pompa de jabón, cuando, tratando de escapar de un insomnio vicioso, tenaz, que me asaltó en una lejana ciudad muy al sur del continente, me hice adicto a las pastillas para dormir, primero a los ansiolíticos, luego a los hipnóticos, finalmente a todas juntas, y llegué a tomar tandas de diez pastillas cada tres o cuatro horas, hundiéndome en sueños tan profundos, tan oscuros, tan mórbidos, que debían de ser la antesala de la muerte misma. Porque dormía diez, doce horas cada noche, pero tomando diez pastillas en cada ocasión que despertaba, y despertaba cada tres, cuatro horas. Mi casa era una farmacia, mis maletas eran las de un boticario ambulante, mi cuerpo era un laboratorio químico, mi mente estaba siempre sedada, dopada. Yo quería dormir y sólo dormir y seguir durmiendo y no despertar más. Ya todo me aburría, me parecía odioso, predecible, vulgar. No tenía más historias que contar, más amantes que seducir, más escándalos que maliciar. Estaba harto de ser yo mismo, de habitar esta piel, cargar estos kilos de grasa. Quería escapar suave, delicadamente, sin hacer mucho ruido, sin infligirme dolor. Lo intenté con bastante ahínco. Morí dormido muchas veces. Quise morir durmiendo y tragué centenares de hipnóticos sin prescripción, tantos que mi aliento olía a químicos, apestaba a sustancias extranjeras al cuerpo humano. Dormía casi muerto en los aviones, en los hoteles, en los autos rumbo a la televisión, en mis camas de paso. Dormía y me arrastraba y la lengua se me enredaba y se tornaba pastosa y ya no sabía qué día era, qué fecha era, en qué mes y en qué año estaba viviendo. Vivía en la niebla, en la neblina. Sólo distinguía, allá lejos, ya no tan lejos, la muerte, el descanso tan deseado. Pero no llegó, no quiso llegar. Llegó una mujer y me salvó la vida. Dejé todas las pastillas para dormir y ahora duermo como un bendito, mejor que nunca.