Era un miércoles 7 de marzo, y el 7 era mi número de la suerte, cuando salí de casa a la hora de siempre. Tenía una hora para llegar al canal. Llegando, debía editar los videos de actualidad que comentaría en el monólogo. Enseguida, pasaría por maquillaje y luego entraría en el estudio para salir en vivo a las nueve en punto. Me ajusté el cinturón de seguridad, sintonicé radio Mitre de Buenos Aires para escuchar el programa de Jorge Fernández Díaz, una fiesta de la inteligencia, y tomé la ruta habitual. Todo iba bien: recorrí una autopista al norte, luego tomé una al oeste y me bajé a la altura de la calle peligrosa que corría al lado de un río angosto en el que acaso se agazapaban caimanes improbables de ojos naranjas. Aquella era la ruta peligrosa en la que había que abrirse paso con especial cuidado, la vida jaqueada por camiones, motocicletas y autos deportivos con tubos de escape estruendosos. Es verdad que no iba despacio, pero tampoco demasiado rápido. El límite de velocidad era de cuarenta millas, y calculo que iba a cincuenta o cincuenta y cinco, como casi todos los demás. No era posible correr demasiado porque el tráfico era pesado, agobiante, dada la hora pico. Además, había muchos semáforos en esa calle, fácilmente quince o veinte antes de llegar al canal. Iba tranquilo, en el carril derecho, escuchando la radio, cuando de pronto algo me embistió violentamente por mi lado, por la puerta del conductor, tan rápido que no pude verlo ni esquivarlo, y el golpe fue tan brusco y poderoso que me sacó de la pista, me desvió a la acera y, sin darme tiempo de reaccionar, me llevó de bruces contra un poste de luz. Al chocar, se abrieron las bolsas de aire, muchas bolsas blancas, fácilmente cuatro. El cinturón y las bolsas, que me sujetaron con tanta fuerza que me dejaron moretones, amortiguaron el golpe y tal vez me salvaron la vida. Fue tan violento el impacto que quedé unos minutos aturdido, inconsciente. Cuando recuperé la lucidez, o por lo menos la consciencia de saber quién era y dónde estaba, el auto se había llenado de humo. Pensé que estaba incendiándose. No: el humo salía de las bolsas de aire. Me costó trabajo salir. Me puse de pie, mareado. Sentí que iba a desmayarme. Nadie se había detenido, nadie me auxilió o socorrió, el auto que me chocó se había dado a la fuga. No supe qué hacer. ¿Llamaba a la policía, llamaba a mi esposa, llamaba al canal para avisar que no saldría en vivo aquella noche? Miré el reloj: en una hora comenzaría el programa. No quise alarmar a mi esposa. Llamé al canal, pedí que vinieran a buscarme, estaba muy cerca, a cinco minutos en auto. Entretanto, llamé a la policía y reporté el incidente. Le dije que no sabía si me habían chocado accidental o deliberadamente. Pedí que lo investigaran. La policía tardó en llegar. Un amigo del canal llegó antes que los gendarmes y me rescató, llevándome enseguida al estudio. Me maquillaron y salí al aire. Aún temblaba por el trauma del accidente, me dolían la cabeza, el cuello y las rodillas.