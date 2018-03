En las fiestas navideñas, Rafael lleva a la casa de su madre, una añosa mansión en San Isidro, a Mariana. Los novios se han conocido recientemente. Se llevan bien. Mariana le ha pedido que vayan juntos al gimnasio y él ha accedido, algo renuente. Rafael no está nada gordo. Lleva una dieta estricta. Está en su peso ideal. Come poquísimo, nada de azúcar. Vive de cafés, whisky y muy esporádicamente un pescado con ensalada. Fátima conoce a Mariana, le hace preguntas, inquiere sobre su religiosidad. Mariana le dice que es creyente, que va a misa todos los domingos, sin falta. Fátima se lleva una buena impresión de ella, y así se lo dice a su hijo. Además, coinciden en sus opiniones políticas, ambas apoyan al presidente de turno. Mariana va vestida de un modo formal y recatado, a la antigua, con un vestido negro, largo, que a Fátima le parece muy apropiado, nada de pantalones ajustados ni escotes excesivos. Rafael queda tan contento con aquella cena navideña que invita a Mariana a pasar el año nuevo en Nueva York. Viajan, por supuesto, en primera clase, se hospedan en los mejores hoteles, se agasajan con grandes banquetes. Por las noches, duermen poco, pues Rafael es un toro y hace el amor dos y tres veces. No usa condón, detesta ponérselo. Mariana se ha sacado el anillo protector vaginal. La noche de año nuevo, le advierte a Rafael de que está sin el anillo, pero él ha tomado bastante whisky y no consigue refrenar su desmesurado apetito erótico y la posee una y varias veces, sin tomar precauciones. Al despertar tras ocho horas de sueño profundo, teme que Mariana esté embarazada y le pide que tome la píldora del día siguiente. Pero ella le dice que no, que es religiosa, que no puede tomar la pastilla porque es abortiva. No pasa nada, no te preocupes, no estoy embarazada, dice ella. Rafael insiste, pero no la convence. Los días prosiguen, felices. Mariana no toma la pastilla. Espera a que le venga la regla. Pero la regla no llega. Llegan, sí, días de inquietud y desasosiego, de ansiedad y nerviosismo. Hasta que, ya de vuelta en Lima, Mariana le dice a Rafael que está embarazada. Como él es religioso, aunque no tanto como su madre, no se le ocurre ni por un segundo pedirle que interrumpa el embarazo. Antes bien, se alegra y lo atribuye a una decisión de Dios. Piensa: es un milagro de Dios, una bendición de Dios, Él ha querido darme un hijo con Mariana, qué maravilla, qué alegría. Mariana también se alegra mucho, a pesar de que sólo ha conocido a Rafael hace dos meses. Rafael no tarda en contárselo a su madre Fátima. Ella recibe con júbilo la noticia. Es un milagro de Dios, sentencia. Dios te ha mandado este bebito, hijo mío. Es una luz de amor y felicidad que guiará tu vida, Rafaelito.