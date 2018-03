4-"Si te dice no, es sí"

En la tele, en las publicidades y otros medios, las mujeres aparecemos semidesnudas: objetos de placer para el goce del varón. Nuestro deseo no tiene lugar, por lo tanto nuestras decisiones no tienen importancia. La cultura del abuso ("cuando dice que no es un sí") no solo legitima las violaciones sino que también desconoce la elección y el placer de las mujeres.