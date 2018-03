Después de jugar fútbol en el "jardín grande", me encerraba en mi cuarto y encendía la radio a pilas y no me perdía un programa de fútbol que dirigía un periodista obeso, risueño, memorioso, llamado Pocho, Pocho Rospigliosi. Eran horas en las que, al tiempo que escuchaba los comentarios y entrevistas de Pocho y su equipo, leía una revista argentina de fútbol, "El Gráfico", que recientemente salió de circulación, una pena, y que llegaba todas las semanas a nuestra casa. Gracias a esa revista, me sabía de memoria, sin titubear, las alineaciones de todos los equipos de la primera división del fútbol argentino, no sólo de los grandes como Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, sino también las de Chacarita, Ferro, Huracán y todas los demás. Por supuesto me sabía también las del fútbol peruano, pero más me atraía el argentino. Eran otros tiempos, los años setentas, mediados de los setentas, y el Perú y la Argentina estaban gobernados por militares odiosos, y la televisión de nuestra casa era en blanco y negro, y los fines de semana venían a la casa grandes amigotes militares de mi padre, generales y coroneles de derecha, de extrema derecha, quienes planeaban un golpe, y, mientras ellos hablaban en tono acalorado de conspiraciones y alzamientos inminentes, yo me aferraba al placer seguro del fútbol, jugándolo, leyéndolo, escuchándolo en la radio y, muy ocasionalmente, viéndolo en la televisión. El problema con verlo en la televisión era que sólo había tres canales y los fines de semana pasaban un partido de la liga alemana, nada más. No sabía nada o casi nada de la liga española, italiana, inglesa, y apenas me asomaba a la alemana, de modo que toda mi atención estaba capturada por el campeonato argentino y el peruano. Mi sueño era conocer el estadio Nacional de Lima, y más adelante viajar a Buenos Aires y conocer la cancha de River, la cancha de Boca, pero mis padres no alentaban aquellas ilusiones y más bien trataban de disuadirlas, pues mi madre me quería pío, devoto y numerario del Opus Dei como ella, y mi padre, tiratiros y cazador de animales como él, y yo no me sentía llamado a ninguna de esas actividades.