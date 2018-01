Trump no es ninguna monedita de oro que gusta a todos, es arrogante, es incómodo. Trump no compite por el primer puesto en un certamen de Mr. Simpatía. Pero Trump es el escogido por millones de hombres y mujeres de la América rural, de los habitantes de pequeños pueblos, esos que creen en la supremacía de su patria, que creen en Dios y en los valores morales que dieron forma a una nación que no está compuesta únicamente de poblaciones urbanas ni exquisitos universitarios creando castas como la "millennial generation", apoyadores de tiranos y auspiciadores del fin de la familia como eje, y que ya aparecen como propensos a la transgresión de leyes y al delito. Él es el escogido por millones de blancos, muchos infinitamente pobres y hartos de ver, por ejemplo, cómo si a un negro un policía le dispara por ser un delincuente al que encuentra cometiendo un delito, este merece la muerte casi sin derecho a la defensa y cientos de cómplices salen a las calles con el único propósito de amedrentar e imponer una desigualdad que está hartando y no se acepta, ya que a la inversa pareciera imposible.