La otra era una chica de 18 años. Había sido violada por su padre -un contador que todavía trabaja en la AFIP- desde que iba al jardín. La cité en un bar de Villa Urquiza. La recuerdo así: la espalda encorvada, abrazada a su mochila, la voz entrecortada, la mirada baja. No quiso tomar ni agua y me rogó que no contara los detalles porque sentía vergüenza. Su papá se metía en su cama de una plaza desde que era una nena. Tendrías que haber visto sus dibujos: no hacía nenes con palotes: cavaba monstruos con fibra. A los 15 se quiso suicidar, después empezó a tajearse el cuerpo. Fijate que no debe ser la única: en su página de Facebook, en la que le habla a otros jóvenes abusados, tiene casi 220.000 seguidores.