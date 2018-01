En Argentina, la consigna se instaló y, en ese sentido, el tiempo también se acabó. Un femicidio, una situación de acoso, un abuso ya no pasan desapercibidos: generan una reacción colectiva. Obviamente, no es algo automático: el patriarcado no cayó, no se acabó la desigualdad, sigue habiendo descreimiento en muchas víctimas, pero la consigna no es una moda. Ojalá que lo que pasó en Hollywood trascienda, que tenga profundidad y no se quede en el acto simbólico de vestirse de negro. Porque las olas son olas. Hay que ver qué pasa cuando bajan.