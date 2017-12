Como he votado en dos ocasiones por la candidatura de Keiko Fujimori, y no he tenido miedo de decirlo públicamente sabiendo que me metería en un lío del carajo, uno más, y como me pronuncié a favor de la renuncia o la vacancia del actual presidente tan venido a menos, ¿es justo concluir, como muchos de mis detractores hacen, que soy un fujimorista fanático, fervoroso? Pues no, no es justo, ni es exacto. No soy ni he sido nunca fujimorista. Me opuse a Fujimori tan lejos como el año 90, me opuse a su golpe de Estado el 92, renuncié a la televisión y me fui del país al día siguiente del golpe porque no quería vivir en una dictadura, me opuse públicamente a su candidatura tramposa el año 2000 (hay una portada del diario peruano "La República" que no me desmiente), y en general considero que fue un dictador bastante corrupto e inescrupuloso y que es justo que haya sido confinado en un calabozo. Sin embargo, pienso que la hija de un dictador no está genéticamente condenada a repetir los vicios y abusos de su padre. He confiado en Keiko, sin extenderle por eso un cheque en blanco. Si se comprueba que recibió dineros sucios, que incurrió en actos de corrupción, apoyaré que se haga justicia y vaya presa, por supuesto. No olvidemos que apoyé resuelta y públicamente a la conservadora Lourdes Flores en dos candidaturas presidenciales, hice campaña por ella desde la televisión, y no por eso fui o soy todavía "floresista" o "florista". A la larga me decepcioné de ella y no tuve ningún reparo en hacerlo público y hasta hacer campaña contra ella. Que haya considerado a Keiko como el mal menor, comparada con Humala y más tarde con Kuczynski, no significa que sea fujimorista, por el amor de Dios.