Yo hubiese hecho lo mismo, dijo. Además, añadió, no necesitan tu plata, son chicas de éxito, déjalas tranquilas, si algún día necesitan plata te escribirán, no las obligues a depender de tu plata cuando les hace bien sentirse independientes. Es verdad, me dije: a su corta edad, ya graduadas con honores de excelentes universidades, mis hijas me superan ampliamente, ganan mucha plata, no me necesitan para nada.