En efecto, me acusaron de lavar activos porque retiraba mucho dinero en efectivo, prefería no usar la tarjeta de crédito, y me cerraron todas las cuentas en el Citibank, aún no puedo creerlo, tamaña humillación a la que me sometieron solo por tener la costumbre antigua, sí, es verdad, de usar efectivo. Pero nunca he lavado activos porque mis novios y amantes ocasionales, todos activos, sabían hacer solos sus abluciones y no precisaban de mis cuidados higiénicos.