Debo decir que si algo me ha molestado todas estas semanas previas a un nuevo proceso electoral en una Venezuela guarida, ha sido la agresividad de muchos contra los ciudadanos que con absoluto derecho decidieron no votar. Esta columna se leerá después que se hayan realizado las elecciones regionales para escoger gobernadores de 23 estados y aunque estoy segura que la mayoría de los electores son opositores al régimen canalla de narcochoros dependientes de la Cuba comunista y de sanguijuelas insaciables como las de Rusia, China e Irán, por difícil que muchos imaginen la posibilidad de un fraude, éste puede darse como se ha dado en varias otras oportunidades y el descaro y el atropello de quienes han tomado Venezuela por asalto, la han saqueado y destruido volverá a presentarse para desespero de una ciudadanía que ve el tiempo pasar y nada cambia. Que ve morir de hambre y enfermedad a cientos de miles, que ve presos de conciencia encerrados –muchos de por vida- en cárceles infectas, que no comprende cómo se permite la destrucción de un país que fue ejemplo de democracia, alternabilidad política, movilidad social, y hoy no es más que una pocilga de la que millones han huido y otros quieren hacerlo. Un Narcoestado donde se padece y no se vive, donde aún en la espantosa destrucción, todavía queda dinero para que se repartan choros empoderados y cómplices disfrazados de opositores.