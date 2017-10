"Hay que curar esos corazones envenenados", dice Albert Camus en su alocución del 15 de marzo de 1945 en L'Amitié francesa, titulada "Defensa de la Inteligencia" y recopilada en su libro Moral y Política. "Nos ha quedado el odio. Nos ha quedado este furor que nos quema el alma… Y mañana, la más difícil victoria que podamos lograr sobre el enemigo la tendremos que librar en nosotros mismos… No ceder al odio, no hacer ninguna concesión a la violencia, no admitir que nuestras pasiones nos enceguezcan, he aquí lo que todavía podemos hacer por la amistad y contra el hitlerismo". (Desafortunadamente el nombre de aquel enemigo ha vuelto a ser vigente).