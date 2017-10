Una semana donde la temperatura en España subía día a día, donde los enfrentamientos personales subieron de tono al punto tal que muchos, quizá en medio de la confusión reinante, recordaban los enfrentamientos de la guerra civil (1936-39). A diferencia de aquellos años, este siglo XXI no pone las armas sino las redes sociales a disposición de las querellas. No son pocos los que borran amigos en esas redes. Algunos de ellos acusados de estar en contra de la Constitución y de la legalidad. Otros por pedir cárcel para Puigdemont. Y no faltan quienes acusan de fachas (en España no se dice fachos a los fascistas sino fachas) a cualquiera que "no entienda" la decisión de abandonar España y lanzarse a la aventura, nada romántica, de una Cataluña independiente.