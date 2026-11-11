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Rusia y Ucrania intercambiaron ataques contra infraestructuras energéticas en medio de las negociaciones de paz en Abu Dhabi

Los emisarios de ambos gobiernos reactivaron las conversaciones con mediación estadounidense para buscar una salida al conflicto armado, mientras los recientes intercambios de misiles y drones evidencian que las posturas siguen profundamente distanciadas

Rusia reportó dos muertos en un edificio atacado por drones en Smolensk
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Rusia y Ucrania intercambiaron ataques contra infraestructuras energéticas durante la noche, mientras delegaciones de ambos países retomaban en Abu Dhabi conversaciones mediadas por Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. La ofensiva rusa dejó cortes de electricidad en varias regiones ucranianas y el ataque ucraniano provocó un incendio en la zona portuaria rusa de Ust-Lugá.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado cientos de drones, mientras autoridades regionales informaron de daños en el noroeste del país. En Ucrania, las autoridades denunciaron nuevos impactos contra la red eléctrica y la Fuerza Aérea comunicó que neutralizó la mayoría de los aparatos lanzados por Rusia.

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Rusia concentra sus ataques en la red de transmisión ucraniana

El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, afirmó esta semana que las fuerzas rusas han ampliado sus objetivos contra instalaciones del sistema eléctrico. Además de las centrales no nucleares, los ataques alcanzan subestaciones que permiten transportar la energía generada por las plantas nucleares hacia el resto de la red.

Según Serguí Koretski, seis grandes instalaciones eléctricas fueron atacadas durante la noche en las regiones de Vínitsia, Kirovogrado, Zhitómir y Cherkasi. También se registraron daños en líneas de alta tensión de Kirovogrado y Rivne, de acuerdo con su comunicado difundido en redes sociales.

Los bombardeos rusos dejaron sin suministro eléctrico a 135.000 usuarios y causaron una muerte en la región de Odesa. (Redes sociales vía REUTERS)
Los bombardeos rusos dejaron sin suministro eléctrico a 135.000 usuarios y causaron una muerte en la región de Odesa. (Redes sociales vía REUTERS)

Las regiones afectadas rodean Jmelnitski, donde se encuentra una central nuclear relevante para el suministro del centro del país. Rusia no ha informado de ataques directos contra las plantas nucleares ucranianas, aunque Kiev sostiene que los daños en subestaciones dificultan que la electricidad producida llegue a consumidores e industrias.

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Las interrupciones también afectaron a Dnipropetrovsk y Odesa. En Krivi Rig, las autoridades recurrieron a generadores para sostener el bombeo de agua y el sistema de canalización. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, informó que al menos 135.000 abonados perdieron el suministro eléctrico y que una mujer de 70 años murió durante los ataques en la región.

La Fuerza Aérea de Ucrania señaló que Rusia lanzó 163 drones de largo alcance durante la madrugada y que 144 fueron neutralizados. Los aparatos que no fueron interceptados impactaron en 17 lugares que no identificó. El uso persistente de drones y misiles contra la infraestructura energética ha agravado los cortes de luz antes del invierno.

Un ataque ucraniano desata un incendio en el puerto ruso de Ust-Lugá

En paralelo, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, declaró que drones ucranianos atacaron la zona portuaria de Ust-Lugá, en el golfo de Finlandia. Según su versión, varios impactos ocasionaron un incendio y tres trabajadores resultaron heridos, sin riesgo para sus vidas.

Drozdenko aseguró que las defensas rusas derribaron 150 drones sobre la región durante la noche. El ataque también causó una desconexión de emergencia en una estación transformadora de Ust-Lugá, agregó. Las autoridades no detallaron el alcance de los daños en el puerto, utilizado para las exportaciones rusas por el Báltico.

La incursión de drones obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de San Petersburgo y causó dos muertos en Smolensk.
La incursión de drones obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de San Petersburgo y causó dos muertos en Smolensk.

En San Petersburgo, el aeropuerto internacional de Púlkovo suspendió temporalmente sus operaciones por la actividad de drones. Varios vuelos fueron desviados y cerca de 30 sufrieron demoras, según las autoridades locales.

En la región de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia, el gobernador Vasili Anojin informó que los restos de un dron derribado impactaron en un edificio residencial de Yártsevo. Dos civiles murieron tras el incendio que se produjo en el último piso, de acuerdo con el funcionario. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron llamas en el inmueble; Reuters verificó la ubicación mediante elementos visibles de la fachada y fotografías de archivo.

Las delegaciones retoman en Abu Dhabi las conversaciones con mediación estadounidense

Los ataques coincidieron con la segunda jornada de las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi. La reunión es la primera de este formato desde febrero y se reanudó después de nueve meses de interrupción.

Delegaciones de Rusia y Ucrania retomaron en Abu Dabi las conversaciones con mediación de Estados Unidos tras nueve meses de interrupción. (EFE/ Altaf Qadri / POOL)
Delegaciones de Rusia y Ucrania retomaron en Abu Dabi las conversaciones con mediación de Estados Unidos tras nueve meses de interrupción. (EFE/ Altaf Qadri / POOL)

La delegación ucraniana está encabezada por Rustem Umerov, jefe de la Inteligencia Exterior del país, y la rusa por el asesor del Kremlin Vladimir Medinski. Tras la primera jornada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó el encuentro de “muy productivo”, aunque advirtió que aún queda trabajo por delante.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que se abordaron asuntos humanitarios y garantías de seguridad. Entre los temas previstos figuran los intercambios de prisioneros, las condiciones para una eventual desescalada y las discrepancias territoriales, que siguen separando a Moscú y Kiev.

Reuters informó que no hay señales públicas de que las partes hayan reducido sus diferencias sobre el futuro de los territorios ocupados, las garantías de seguridad para Ucrania y una posible tregua. Las conversaciones continuaban este miércoles sin que se anunciara un acuerdo.

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