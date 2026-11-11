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Los petroleros siguen ardiendo en Medio Oriente mientras se asoman esperanzas de una desescalada

Durante octubre, 37 embarcaciones fueron atacadas, la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra, según datos del Instituto Washington

La Organización Marítima Internacional confirmó 130 incidentes en la región, la mayoría de ellos ataques, desde el inicio de la guerra.
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Nuevos ataques contra buques e instalaciones energéticas en Medio Oriente cuestionaron el martes las expectativas de una desescalada en la guerra con Irán, pese a que el precio del crudo cayó a mínimos de dos meses tras señales de moderación de la Casa Blanca.

Los mercados reaccionaron a declaraciones de funcionarios estadounidenses que restaron importancia a una eventual ampliación de las operaciones militares contra el régimen iraní. Analistas también destacaron un tono más conciliador del presidente Donald Trump tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Los episodios en el mar, sin embargo, continuaron. Durante octubre, 37 embarcaciones fueron atacadas, la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra, según datos del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.

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Videos difundidos el domingo y verificados por la agencia Reuters mostraron a un buque cisterna de Navig8 en llamas cerca de la costa de Omán. Una imagen del satélite Copernicus Sentinel-2 de la Unión Europea registró una gran columna de humo negro en la misma zona. La televisión estatal iraní IRIB informó, con base en fuentes de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que el petrolero integraba un grupo de tres embarcaciones interceptadas el domingo por utilizar “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas de Estados Unidos mantienen a la vez el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. El Comando Central estadounidense indicó el sábado pasado que un avión militar abrió fuego contra un carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves, que intentaba salir de aguas regionales luego de visitar un puerto de Irán.

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Los incidentes también provocaron daños ambientales. Un video difundido el lunes mostró el petróleo que llegó a la costa de Omán, mientras imágenes satelitales detectaron derrames frente a las costas omaníes y de los Emiratos Árabes Unidos.

El precio de los barriles de petróleo bajaron en la última semana ante las posibilidades de un acuerdo de paz (REUTERS/Dado Ruvic)
El precio de los barriles de petróleo bajaron en la última semana ante las posibilidades de un acuerdo de paz (REUTERS/Dado Ruvic)

Los ataques contra la navegación y la infraestructura energética en Medio Oriente dejaron al menos 25 marineros muertos desde el inicio del conflicto a fines de febrero, mientras misiles reivindicados por los hutíes causaron daños limitados en un edificio de Saudi Aramco en Riad.

La Organización Marítima Internacional confirmó 130 incidentes en la región, la mayoría de ellos ataques, desde el inicio de las hostilidades. El registro abarca episodios contra embarcaciones comerciales, instalaciones energéticas y objetivos civiles.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró en un comunicado aparte que dos buques cisterna se incendiaron tras chocar con minas navales en una “ruta no autorizada” a través del estrecho el pasado sábado.

Un video verificado por Reuters mostró daños en el edificio de oficinas de Aramco, la mayor petrolera del mundo, en la capital saudí después de los ataques con misiles del 8 de noviembre, atribuidos por los hutíes. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que un edificio de la compañía fue blanco de un intento de ataque. Según el comunicado, los escombros provocaron daños limitados y no hubo heridos ni víctimas mortales.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 9 de noviembre de 2026 (REUTERS/Colaborador)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 9 de noviembre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

Los hutíes, aliados regionales de Irán, incrementaron sus ataques contra objetivos saudíes en medio del conflicto. Las instalaciones de Aramco se encuentran entre los blancos alcanzados en las últimas semanas.

En el estrecho de Ormuz, la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó el martes que otro petrolero sufrió un impacto al noreste de Lima, en Omán. La entidad no identificó a los responsables.

(Con información de Reuters)

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