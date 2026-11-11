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Los bancos de Anthropic prevén elevar el precio de su salida a bolsa ante la fuerte demanda

La compañía de inteligencia artificial podría alcanzar una valoración de USD 1,5 billones o más en su debut previsto para la próxima semana

Los bancos colocadores prevén elevar la valoración de Anthropic a 1,5 billones de dólares ante la alta demanda previa a su debut bursátil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los bancos colocadores prevén elevar la valoración de Anthropic a 1,5 billones de dólares ante la alta demanda previa a su debut bursátil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Los bancos de Anthropic prevén elevar el precio de su salida a bolsa por encima de la franja anunciada y situar la valoración de la empresa de inteligencia artificial en USD 1,5 billones o más cuando debute la próxima semana, después de recibir una fuerte demanda de inversores, informó Financial Times.

La compañía buscó despejar las dudas sobre la capacidad de sus ingresos para acompañar un gasto previsto de USD 900.000 millones en capacidad informática e infraestructura durante los próximos años. Anthropic comunicó a los inversores que sus ingresos anualizados alcanzaron USD 81.000 millones en octubre y que facturó USD 17.000 millones en el tercer trimestre.

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La operación llegó días después de que las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos arrastraran a las tecnológicas en una venta masiva de USD 3,2 billones que inquietó a Wall Street. Aunque el mercado se recuperó después, el apalancamiento amplificó las ganancias y las pérdidas de muchas firmas de inversión: “Un fin de semana es una eternidad en este mercado”, dijo un gran inversor.

La presión compradora sobre el precio inicial

Los colocadores indicaron que elevarían el valor de las acciones por encima de la banda de USD 70 a USD 78, anunciada en una presentación el martes. Ese rango implicaba una valoración de entre USD 1,26 billones y USD 1,41 billones sobre una base totalmente diluida, que incluye las opciones de acciones de empleados y otros títulos restringidos.

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Anthropic advirtió que no reconocerá las transacciones paralelas de acciones gestionadas por intermediarios del mercado secundario antes de su cotización formal. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
Anthropic advirtió que no reconocerá las transacciones paralelas de acciones gestionadas por intermediarios del mercado secundario antes de su cotización formal. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Goldman Sachs y Morgan Stanley, los bancos que lideraron la operación, recibieron fuertes señales de demanda cuando iniciaron la ronda de presentaciones a inversores el martes. Los accionistas de Anthropic redujeron en las últimas semanas sus aspiraciones de una valoración de USD 2 billones, ante las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial.

Morningstar calculó un valor razonable de USD 1,7 billones para el capital de la empresa, pero advirtió que el precio podía ubicarse entre USD 500.000 millones y USD 3 billones según el ritmo de adopción de sus herramientas. La amplitud de esa estimación reflejó la incertidumbre sobre la permanencia del ciclo de inversión en inteligencia artificial.

El financiamiento para sostener el gasto informático

Un aumento del precio de las acciones llevaría la recaudación total de la salida a bolsa por encima de USD 100.000 millones. Tres inversores de la compañía dijeron que Anthropic priorizó captar la mayor cantidad posible de recursos para financiar su demanda de capacidad informática, antes que maximizar su valoración.

Socios estratégicos como Google, Nvidia y Microsoft invertirán 26.000 millones de dólares en una colocación privada vinculada a la salida a bolsa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Socios estratégicos como Google, Nvidia y Microsoft invertirán 26.000 millones de dólares en una colocación privada vinculada a la salida a bolsa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La empresa también anunció una colocación privada vinculada a la operación, en la que socios estratégicos como Google, Nvidia y Microsoft invertirían en conjunto USD 26.000 millones al precio de la salida a bolsa.

La principal rival de Anthropic, OpenAI, comunicó a sus inversores que sus ingresos aumentaron 50% hasta USD 10.000 millones en el tercer trimestre, según una persona con conocimiento directo de esas conversaciones.

Algunos inversores que aseguraron una asignación en la oferta comenzaron a vender partes de sus participaciones a otros compradores, en operaciones similares a las realizadas antes del debut de SpaceX en junio. Una corredora de Nueva York ofreció el martes hasta USD 500 millones en acciones de Anthropic en nombre de una firma de capital de riesgo, a un precio 4% superior al que fijara la empresa en su salida a bolsa, según mensajes revisados por el diario.

La salida a bolsa de la empresa tecnológica llegó tras una venta masiva de 3,2 billones de dólares en Wall Street después de las elecciones legislativas. (EFE/SARAH YENESEL)
La salida a bolsa de la empresa tecnológica llegó tras una venta masiva de 3,2 billones de dólares en Wall Street después de las elecciones legislativas. (EFE/SARAH YENESEL)

Otro grupo de capital de riesgo puso a la venta USD 1.250 millones en acciones mediante una sociedad instrumental que permite a inversores previos a la cotización conservar y vender partes de su posición, con una valoración de USD 1,5 billones. Anthropic intentó restringir ese mecanismo y advirtió que no reconocería ofertas realizadas por determinados intermediarios secundarios; Bloomberg informó primero sobre esos acuerdos paralelos.

Anthropic anunció el martes que planeaba recaudar hasta USD 64.000 millones, con la posibilidad de ampliar la operación en casi USD 10.000 millones mediante una opción de sobreasignación si la demanda superaba la oferta.

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