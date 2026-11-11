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La segunda jornada del diálogo entre EEUU, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi concluyó tras menos de dos horas de reunión

Las tres partes retomaron el diálogo de paz en Emiratos y se aguarda ahora un encuentro entre enviados de Kiev y Washington con una delegación europea. Una fuente rusa anticipó un intercambio de prisioneros

Jared Kushner, yerno de Trump; el canciller emiratí, el jeque Abdulah bin Zayed; el enviado Steve Witkoff y el general Alexus Grynkewich, en las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
Jared Kushner, yerno de Trump; el canciller emiratí, el jeque Abdulah bin Zayed; el enviado Steve Witkoff y el general Alexus Grynkewich, en las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
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Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este miércoles la segunda jornada de negociaciones en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para intentar poner fin a la guerra, informó la agencia estatal rusa TASS. Se espera un comunicado de prensa.

La reunión duró “poco menos de dos horas”, según un corresponsal de TASS, y se desarrolló en formato trilateral. La delegación rusa está encabezada por Vladimir Medinski, asesor del presidente Vladimir Putin. La ucraniana, por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Washington está representado por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Igor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y Vladimir Medinski, asesor de Putin, en las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
Igor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y Vladimir Medinski, asesor de Putin, en las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)

Una fuente de la delegación ucraniana dijo a la agencia AFP que, tras la reunión trilateral, “empezó” otro encuentro con los europeos y con Estados Unidos. Umerov había anticipado en Telegram que el día comenzaría con la reunión trilateral y seguiría con un encuentro por separado con los socios europeos de Kiev.

TASS informó, sin dar detalles, que según una fuente un intercambio de prisioneros será uno de los resultados de las conversaciones. Ni Moscú ni Kiev lo confirmaron oficialmente en lo publicado hasta ahora.

Qué se discute

Rustem Umerov, jefe de la inteligencia exterior de Ucrania; Kirilo Budanov, jefe de gabinete de Zelenski, y David Arajamia, jefe de la bancada oficialista, en una reunión con europeos y estadounidenses en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
Rustem Umerov, jefe de la inteligencia exterior de Ucrania; Kirilo Budanov, jefe de gabinete de Zelenski, y David Arajamia, jefe de la bancada oficialista, en una reunión con europeos y estadounidenses en Abu Dabi, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)

Son las primeras conversaciones trilaterales desde febrero, cuando se estancaron y Estados Unidos desvió su atención a la guerra en Irán. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había dicho que este miércoles se tratarían “medidas de desescalada” en temas de energía y del mar Negro.

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El martes, tras la primera jornada, Zelensky dijo desde Copenhague: “Veo cambios. Estoy muy feliz con lo que escucho. Veremos qué se puede hacer”. Según él, se habló de territorio y de un posible “gran” canje de prisioneros.

Moscú exige que Ucrania retire sus tropas de toda la región de Donetsk, en el este; Kiev se niega a dejar esa zona fortificada y pide “garantías de seguridad muy específicas”. Ucrania exige al menos diez años de apoyo financiero para mantener un ejército de 800.000 hombres y reconstruir su infraestructura.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó las conversaciones del martes de “muy productivas” y dijo que Washington quiere ampliar el formato, “eventualmente”, a los países europeos. Kushner pidió un “nuevo marco” de seguridad para Ucrania, Rusia y Europa.

Una fuente de la delegación rusa dijo que el fin de la guerra “es solo un elemento” y que el objetivo final es una “arquitectura de seguridad” para “todo el continente”. Una fuente ucraniana dijo a AFP que “las posiciones divergen”: Kiev quiere discutir esa arquitectura una vez que cesen las hostilidades y haya garantías, y los rusos dicen lo contrario.

La guerra sigue

Mientras tanto, los ataques continúan. El primer ministro ucraniano, Serguii Koretski, dijo que Rusia bombardeó “seis subestaciones eléctricas importantes” en cuatro provincias durante la noche. El gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó de que un ataque con drones ucranianos incendió el puerto petrolero de Ust-Luga y dejó tres heridos; dijo que las defensas neutralizaron al menos 150 drones.

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