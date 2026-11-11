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La guerra con Irán costará a los países del Golfo casi un billón de dólares en daños y pérdidas hasta 2030

Un informe de la aseguradora Allianz Trade estima que la economía de las seis naciones del Consejo de Cooperación regional quedará 5,9% por debajo de su trayectoria previa a la guerra. Los daños físicos se concentran en la infraestructura de petróleo y gas

Un Boeing 777 de Emirates se prepara para aterrizar en Dubái mientras una columna de humo sube de un incendio cercano al aeropuerto, el 16 de marzo. (Foto: AFP)
Un Boeing 777 de Emirates se prepara para aterrizar en Dubái mientras una columna de humo sube de un incendio cercano al aeropuerto, el 16 de marzo. (Foto: AFP)
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La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, le costará a los países del Golfo algo más de 200.000 millones de dólares en daños físicos y unos 790.000 millones de dólares en pérdidas económicas hasta 2030, según un informe publicado este miércoles por Allianz Trade, la rama de seguros de crédito del grupo asegurador alemán Allianz.

Las pérdidas equivalen a una brecha acumulada de 5,9% del PIB de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin y Omán) respecto de la trayectoria que tenían antes del conflicto. La cifra mide la producción económica que se dejará de generar entre 2026 y 2030. Es casi cuatro veces el valor de los daños materiales.

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Infraestructura energética en el centro

Columna de humo sobre la refinería de Aramco al sur de Riad, el 3 de octubre. La petrolera saudita informó ganancias récord pese a los ataques a sus instalaciones. (Foto: REUTERS/archivo)
Columna de humo sobre la refinería de Aramco al sur de Riad, el 3 de octubre. La petrolera saudita informó ganancias récord pese a los ataques a sus instalaciones. (Foto: REUTERS/archivo)

Según la aseguradora, el daño físico se concentra en las economías cuya salida al mar depende del estrecho de Ormuz, sobre todo en infraestructura energética. Más de 80 instalaciones de petróleo y gas fueron alcanzadas, la mayoría en Kuwait, Qatar y Baréin, y alrededor de un tercio quedó gravemente dañado.

Irán restringió la navegación por Ormuz, el paso por donde sale buena parte del crudo y el gas del Golfo. También atacó aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas, edificios emblemáticos y activos estadounidenses en países aliados de Washington.

Qué cambia en las economías

Allianz Trade prevé que el superávit externo del bloque se reduzca a la mitad. Los gobiernos reorientarán capital de sus fondos soberanos hacia proyectos internos, lo que aportará unos 120.000 millones de dólares de inversión local adicional hasta 2030, a costa de la inversión en el exterior.

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El gasto público en infraestructura y defensa subirá a entre 380.000 y 400.000 millones de dólares hasta 2030. Eso abre una oportunidad de unos 160.000 millones para inversores privados y extranjeros. La aseguradora sostiene que las prioridades oficiales pasan de “los megaproyectos a la resiliencia”, incluidas obras de seguridad. El turismo y el sector inmobiliario crecerán más despacio durante años.

Otras proyecciones

La estimación se suma a las del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 22 de octubre, el organismo proyectó que la economía del Golfo se contraerá 4,8% en 2026, tras crecer 4,5% en 2025. Eso supone 6,8 puntos porcentuales menos que su previsión de abril, que era de un crecimiento de 2%.

Por países, el FMI prevé caídas de 16,7% en Kuwait, 15,6% en Qatar y 11,3% en Baréin, los más golpeados por la caída de la producción y las exportaciones de hidrocarburos. Para Emiratos proyecta −3,9% y para Arabia Saudita −3,3%. Omán, con +4,1%, es la única economía que crecería.

El organismo anticipa un rebote de 9,1% en 2027, siempre que terminen las hostilidades y se reanude gradualmente el tráfico por Ormuz a comienzos de ese año. Jihad Azour, director del FMI para Medio Oriente y Asia Central, dijo que el conflicto “ha perturbado la producción de energía, el transporte marítimo, el turismo, el comercio y la confianza”.

Ganancias petroleras, pese a los ataques

Imagen satelital del humo sobre la refinería de Aramco al sur de Riad, el 3 de octubre, tras ataques atribuidos a los hutíes. (Foto: Unión Europea/Copernicus Sentinel-3 vía REUTERS)
Imagen satelital del humo sobre la refinería de Aramco al sur de Riad, el 3 de octubre, tras ataques atribuidos a los hutíes. (Foto: Unión Europea/Copernicus Sentinel-3 vía REUTERS)

Los precios altos del crudo, empujados por las restricciones en Ormuz, compensan en parte la caída de volúmenes. Saudi Aramco, la petrolera estatal saudita, informó el 3 de noviembre una ganancia neta de 36.250 millones de dólares en el tercer trimestre, 34% más que un año antes. Esto ocurrió pese a ataques con misiles a su sede en Dhahran y a refinerías en Jazán y Riad, y a un cierre temporal del oleoducto Este-Oeste, que Riad usa para esquivar Ormuz.

“Los ataques a instalaciones energéticas clave siguieron amplificando la crisis global de suministro”, afirmó el presidente y director ejecutivo de la compañía, Amin Nasser.

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