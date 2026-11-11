La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos (REUTERS)

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La COP31, la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el cambio climático, reunirá desde este miércoles a decenas de líderes mundiales en Antalya, Turquía, aunque varias figuras de las principales economías estarán ausentes de las negociaciones, en un contexto de presión internacional para acelerar las medidas contra el calentamiento global.

El encuentro, que comenzó el lunes y se extenderá durante dos semanas, tiene lugar después de un año marcado por olas de calor en Europa, inundaciones mortales en Nepal e importantes incendios forestales en Indonesia. Los representantes de los gobiernos buscarán acordar medidas concretas para reducir las emisiones y limitar el aumento de las temperaturas, aunque persisten las dudas sobre el alcance de los compromisos que podrán alcanzar.

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El llamado segmento de alto nivel comenzará este miércoles y continuará el jueves. Entre los mandatarios que participarán figuran el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el iraní, Masoud Pezeshkian.

Sin embargo, la lista de asistentes incluye varias ausencias relevantes. El primer ministro británico, Andy Burnham, será el único líder de un país del G7 previsto para intervenir en la cumbre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Antalya, pero no estarán el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; ni la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tampoco figuran el primer ministro canadiense, Mark Carney, ni la jefa de Gobierno japonesa, Sanae Takaichi.

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“Es una lástima que algunos de los líderes europeos más importantes no vengan. Necesitamos que Europa tenga una presencia destacada en esta COP”, declaró a la AFP Cosima Cassel, experta en diplomacia climática del centro de estudios E3G.

Entre los mandatarios que participarán figuran el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)

Por su parte, Wopke Hoekstra, responsable de la política climática de la Unión Europea, sostuvo que las ausencias “no eran del todo atípicas”, ya que los mandatarios pueden tener razones “prácticas” para no participar en una cumbre internacional. No obstante, reconoció ante periodistas en Bruselas que “las expectativas no son necesariamente altas” para esta edición.

El Gobierno francés explicó que Macron no viajará a Turquía porque el 11 de noviembre se conmemora el Día del Armisticio de la Primera Guerra Mundial y el presidente participará el jueves en una cumbre de la Unión Europea en Irlanda.

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“Si los máximos líderes quieren influir en el rumbo de la transición energética mundial, estar presentes es un buen punto de partida”, afirmó Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network Europe.

La representante también expresó su preocupación por la falta de participación de los principales dirigentes europeos. “Me temo que Ursula von der Leyen se sentirá sola en el escenario mientras los líderes de las mayores economías de la UE no se presenten”, señaló.

Las ausencias de Estados Unidos y China

La ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump, tampoco sorprendió a los organizadores y observadores de la conferencia. El mandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y no envió funcionarios a las conversaciones climáticas desde su reelección en 2024.

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El líder chino, Xi Jinping, tampoco asistirá. Su país estará representado por el vicepresidente Han Zheng, una modalidad habitual en las conferencias climáticas, a las que el mandatario rara vez concurre.

La falta de los máximos representantes de Washington y Beijing constituye un factor relevante para las negociaciones. Estados Unidos y China son las dos principales economías del mundo y los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por lo que su participación resulta crucial para alcanzar acuerdos internacionales sobre la reducción de la contaminación.

“Pero tenemos a Lula”, afirmó Cassel, en referencia a la presencia del presidente brasileño.

La participación del mandatario de Brasil fue recibida con alivio por los activistas climáticos después de que derrotara a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del mes pasado. Lula defendió medidas para reducir las tasas de deforestación en su país.

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El encuentro de Antalya se desarrolla bajo la preocupación de que los gobiernos no avancen con la velocidad necesaria para contener el calentamiento global. Los científicos advierten que el aumento de la temperatura mundial probablemente superará los 1,5 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales de comienzos del siglo XIX, el umbral que los países establecieron como objetivo en el Acuerdo de París de 2015.

El encuentro de Antalya se desarrolla bajo la preocupación de que los gobiernos no avancen con la velocidad necesaria para contener el calentamiento global (REUTERS)

Las negociaciones también tienen lugar en medio de las consecuencias económicas de la guerra en Irán, que elevó los precios internacionales de la gasolina, el petróleo y productos derivados, como fertilizantes y pesticidas. El encarecimiento impulsó a distintos gobiernos a revisar sus políticas energéticas y sus inversiones en fuentes renovables, como la eólica y la solar.

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“No necesitamos más promesas, necesitamos planes”, afirmó John Kerry, exsecretario de Estado estadounidense y antiguo enviado presidencial para el clima.

La transición energética, en el centro de las negociaciones

Turquía, como país anfitrión de la COP31, impulsa una iniciativa voluntaria para acelerar la electrificación del transporte, los edificios y la industria. El objetivo consiste en elevar hasta el 35% la participación de la electricidad en el consumo energético mundial para 2035.

La Unión Europea insistió en que ese proceso debe estar basado en electricidad “limpia”, una condición que podría abrir un debate sobre el papel del petróleo, el gas y el carbón en la propuesta turca.

La conferencia también buscará avanzar sobre los compromisos asumidos en encuentros anteriores. En 2023, durante la COP28 de Dubái, los países acordaron por primera vez avanzar en una transición para abandonar los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático.

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Sin embargo, las conferencias posteriores en Azerbaiyán y Brasil registraron escasos avances en materia de reducción de emisiones. La reunión del año pasado en Brasil concluyó con un acuerdo de compromiso que incluyó fondos adicionales para ayudar a los países vulnerables a adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

(Con información de AFP y AP)