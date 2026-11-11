¿Hormigas que desafían a la biología? Una investigación muestra que las antenas no obedecen al tamaño del cuerpo

Las obreras y los soldados presentan antenas de tamaños equivalentes pese a las notables diferencias en el volumen de sus cuerpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En biología existe un principio que se consideraba universal: cuanto más grande es un organismo, más grandes son sus partes. Esta regla, llamada alometría, describe cómo los rasgos físicos crecen en proporción al tamaño corporal y se cumple en una enorme variedad de especies, desde los insectos hasta los mamíferos. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Ottawa acaba de documentar una excepción notable: en las hormigas del género Pheidole, las antenas no siguen esa lógica.

El trabajo comprobó que obreras y soldados de Pheidole pueden tener antenas de tamaño idéntico aunque sus cuerpos difieran de manera sustancial. Dentro de una colonia conviven dos castas con formas bien diferenciadas: las obreras, de menor tamaño, y los soldados, con cabezas y cuerpos considerablemente más voluminosos.

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Pese a esa diferencia corporal, la variación en el tamaño de las antenas se equipara por completo entre ambos grupos: una obrera grande puede tener las mismas antenas que un soldado pequeño, y viceversa. Según se detalla en el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el rasgo sí escala con el cuerpo dentro de cada casta; esto es, las obreras más grandes tienen antenas más largas que las obreras más pequeñas, y lo mismo ocurre entre soldados. Pero esa proporcionalidad desaparece cuando se comparan entre sí.

El descubrimiento surgió de manera fortuita. Erica Vong, investigadora de posgrado y autora principal, estaba trabajando al microscopio cuando notó algo que no cuadraba.

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Una investigación de la Universidad de Ottawa determinó que las hormigas del género Pheidole escapan a la regla biológica de la alometría en el desarrollo de sus antenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue pura serendipia. Erica me mostró las antenas de dos individuos, pero una era notoriamente más pequeña y resultó ser del soldado”, afirmó Rajendhran Rajakumar, profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa y responsable del laboratorio donde se realizó la investigación, según el comunicado de prensa institucional.

Las antenas no crecen porque el cuerpo sea más grande

Para confirmar que el patrón no era una anomalía puntual, el equipo combinó experimentos de laboratorio, datos de campo, colecciones de museos y análisis comparativos. Las mediciones abarcaron 565 especies del género Pheidole, lo que permitió establecer que esta configuración antenal es característica del grupo y no un caso aislado.

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Los autores también compararon con otros géneros y sugieren que el desacoplamiento, la ruptura de la relación entre el tamaño de un rasgo y el del cuerpo, pudo haberse originado cerca del ancestro común que Pheidole comparte con Cephalotes, un género conocido como hormigas tortuga por la forma abombada de su caparazón.

Las antenas son estructuras críticas para una hormiga: gracias a ellas detecta señales químicas y físicas del entorno, se orienta en el espacio y se comunica con sus compañeras de colonia. La forma y el tamaño de las antenas también inciden en la cantidad de receptores sensoriales disponibles para cada individuo.

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Las antenas operan como estructuras para la orientación espacial, la detección de señales químicas y la comunicación colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En estas colonias, el desarrollo preserva un abanico de formas antenales que puede ayudar a los individuos a responder ante las exigencias cambiantes del entorno”, afirmó Rajakumar, según el comunicado de prensa institucional.

La colonia regula el desarrollo de cada individuo como si fuera un superorganismo

Los experimentos con la especie Pheidole dentata permitieron identificar los mecanismos que regulan esta flexibilidad. Tres factores resultaron clave: el entorno social de la colonia, la hormona juvenil, cuya función es modular el desarrollo de los insectos, y las señales provenientes de un órgano interno que coordina cómo crecen los distintos rasgos en relación al cuerpo.

Al manipular estas variables, en particular una feromona inhibidora de soldados, señal química que las hormigas usan para suprimir la aparición de nuevos individuos de esa casta, el equipo obtuvo individuos con combinaciones corporales que el desarrollo ordinario no produce: las llamadas “nanoobreras” y “nanosoldados”, ejemplares con el tamaño corporal de una casta y la forma de la cabeza de la otra.

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Estas combinaciones demostraron que el potencial de generar esas formas existe en el sistema, aunque habitualmente permanezca inactivo. El hallazgo refuerza la idea de la colonia como superorganismo, una unidad en la que las condiciones sociales moldean el desarrollo de cada individuo.

La manipulación de feromonas inhibidoras produjo individuos atípicos clasificados como nanoobreras y nanosoldados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales hormonales y sociales no determinan únicamente la casta a la que pertenecerá una larva; también condicionan cómo crecen y se articulan los rasgos de cada individuo. “Pueden remodelar cómo distintos rasgos crecen y escalan juntos, o se desacoplan, dentro de las castas, entre castas y, más ampliamente, a través de las especies”, señaló el investigador en el comunicado institucional.

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El estudio señala que esta capacidad de los sistemas biológicos para escapar de las reglas de proporcionalidad pudo haber contribuido al surgimiento de estructuras de castas complejas y, con ellas, al éxito ecológico del género Pheidole, uno de los más diversos entre las hormigas.

“Este trabajo nos recuerda que la evolución no siempre es un proceso de agregar más o menos del mismo rasgo. A veces nuevas posibilidades surgen cuando las conexiones esperadas entre rasgos se rompen y el desarrollo se reorganiza”, afirmó Rajakumar en el comunicado.