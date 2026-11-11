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Espadas de oro, caballos y heridas sin cicatrizar: hallan en Francia tumbas de guerreros del siglo V

Un cementerio germánico del noreste galo, con ajuares de alto rango y esqueletos que conservan marcas de violencia, podría arrojar luz sobre las transformaciones de la región del Rin tras el derrumbe de Roma

Dos personas con chalecos naranjas limpian con herramientas los huesos del esqueleto de un cuadrúpedo en la tierra
El Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas localizó un cementerio del siglo V en la localidad francesa de Horbourg-Wihr. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))
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El Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas informó el hallazgo de tumbas de dos hombres sepultados con armas, objetos de adorno y dos caballos en Horbourg-Wihr, en el noreste de Francia.

El conjunto forma parte de un cementerio del siglo V con enterramientos de guerreros de alto rango, una ventana poco frecuente sobre los años posteriores a la caída del Imperio romano de Occidente.

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En ese período, la región próxima al Rin atravesaba profundos cambios políticos y sociales, pero los rastros arqueológicos de las comunidades germánicas son escasos. La pregunta no pasa solo por identificar a quienes fueron sepultados, sino por entender cómo se expresaban el poder, la guerra y las jerarquías en una zona que había formado parte del mundo romano.

Dos personas con indumentaria de investigación arqueológica examinan un esqueleto humano en una fosa con herramientas de mano
Las excavaciones identificaron en la misma zona restos de un asentamiento galorromano ocupado entre los siglos I y III. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

El nuevo conjunto funerario, hallado el 6 de noviembre, reúne 11 tumbas de adultos, tres de niños y dos entierros de caballos. Su relevancia reside en que algunos objetos depositados junto a los cuerpos, así como ciertas lesiones observadas en los esqueletos, permiten plantear que dos de los hombres tuvieron una posición destacada y una relación directa con la actividad militar, aunque serán necesarios análisis posteriores para confirmarlo.

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Las armas y los caballos distinguen a dos de las tumbas

La excavación se realizó en las cercanías de Colmar, a pocos kilómetros del río Rin, que hoy marca parte de la frontera entre Francia y Alemania. Antes de localizar el cementerio, los arqueólogos identificaron restos de un asentamiento galorromano, es decir, una comunidad de la antigua Galia que había estado bajo influencia romana, ocupada entre los siglos I y III. Allí había viviendas, hogares, pozos y áreas de trabajo artesanal.

Esqueleto completo de un caballo dentro de una fosa de tierra, con piedras cerca del cráneo y una regla métrica en el suelo
Dos caballos fueron depositados con sus respectivos arneses junto a los entierros de los líderes militares. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

El cementerio corresponde a un momento posterior, entre los años 450 y 500. De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap), esas sepulturas se sitúan en una etapa clave para Europa occidental, marcada por el derrumbe del poder imperial romano en Occidente.

Los dos entierros masculinos concentraron los elementos más singulares. En uno se hallaron una espada con parte de su vaina de madera conservada, un escudo, una jabalina y un scramasax, espada corta característica de pueblos germánicos, que llevaba un adorno de oro y granates, una piedra semipreciosa de color rojizo empleada en objetos de prestigio.

Primer plano de unos dedos que sostienen un pequeño objeto metálico dorado con incrustaciones y cubierto de tierra oscura
Las tumbas de mujeres contenían fíbulas de plata con figura de ave, collares de vidrio y peines de hueso. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

Las armas y sus ornamentos son compatibles con los ajuares asociados a jefes o mercenarios germánicos, según informó el Inrap. Un ajuar funerario es el conjunto de objetos depositados junto al cuerpo durante el entierro y puede aportar indicios sobre la posición social atribuida a la persona fallecida. Cerca de esas tumbas había dos caballos enterrados con sus arneses, las correas y piezas destinadas a sujetarlos y guiarlos.

En dos tumbas de mujeres se encontraron fíbulas de plata con forma de ave, collares de cuentas de vidrio y un peine de hueso, señales de diferenciación social.

Las fíbulas eran piezas similares a imperdibles que servían para sujetar la ropa. Para los arqueólogos, esos objetos indican que probablemente se trataba de mujeres de alto rango.

Los huesos conservan indicios de muertes violentas y antiguas lesiones

Esqueleto humano en una fosa de tierra con fragmentos cerámicos junto a la cabeza, una regla de medición y una flecha orientativa
Dos de los esqueletos examinados presentan heridas de arma blanca sin signos de regeneración ósea. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

Además de los bienes depositados en las sepulturas, los esqueletos ofrecen pistas sobre la vida de quienes fueron enterrados. En dos individuos se detectaron heridas de arma blanca sin señales de curación. Según el comunicado, esa ausencia de recuperación ósea sugiere que las lesiones pudieron causar una muerte rápida y violenta.

Otro hombre presentaba anquilosis en la rodilla derecha, una condición en la que los huesos de la articulación se fusionan por completo y le habrían impedido doblarla. El Inrap indicó que suele aparecer después de que una lesión cicatriza de manera deficiente.

La alteración no permite reconstruir por sí sola el episodio que la provocó, pero incorpora una huella física concreta de las dificultades que pudo enfrentar ese individuo.

Esqueleto humano dentro de una fosa excavada en tierra seca, junto a una vara de medición con divisiones rojas, blancas y negras
Uno de los hombres enterrados muestra anquilosis completa en los huesos de la rodilla derecha. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

Los investigadores todavía deberán estudiar los restos humanos con mayor detalle para confirmar si las marcas registradas durante la excavación se vinculan con un conflicto, ya que aún no se puede confirmar si los objetos funerarios pueden representar el estatus, la identidad o los ritos de una comunidad, o describir de forma exacta la experiencia de cada persona enterrada.

Un sitio poco común para estudiar la frontera del antiguo Imperio romano

La escasez de asentamientos y cementerios de este período conocidos en la región hace que el sitio de Horbourg-Wihr sea valioso para la investigación. Está ubicado en el borde oriental de la antigua Galia romana, donde la pérdida del poder imperial transformó las formas de ocupación del territorio y las relaciones entre las comunidades que lo habitaban.

Dos manos y un bisturí junto a una pieza metálica antigua situada sobre una base circular iluminada
Las tumbas de mujeres contenían fíbulas de plata con figura de ave, collares de vidrio y peines de hueso. (Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap))

El conjunto no resuelve por sí mismo los debates históricos sobre la caída de Roma, pero aporta restos humanos y materiales fechados entre 450 y 500 para examinar cómo las comunidades de la región enterraban a sus muertos y expresaban las diferencias de estatus.

Las próximas investigaciones se centrarán en los esqueletos y en los objetos recuperados. Esos análisis permitirán contrastar las primeras interpretaciones de campo y precisar el perfil de las personas sepultadas junto a armas, ornamentos y caballos.

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