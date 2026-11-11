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Los enviados de Trump viajarán a Moscú para reunirse con Putin tras las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi

Los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff se reunirán posteriormente con Zelensky en Dublín. Las partes anunciaron además el mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo de la guerra

Jared Kushner, yerno de Trump; el enviado Steve Witkoff y Sergiy Kyslytsya, en una conferencia sobre la segunda jornada de las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 11 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
Jared Kushner, yerno de Trump; el enviado Steve Witkoff y Sergiy Kyslytsya, en una conferencia sobre la segunda jornada de las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el 11 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
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Rusia y Ucrania acordaron su mayor liberación de prisioneros desde el comienzo de la guerra, informó este miércoles el enviado estadounidense Jared Kushner, al término de dos días de negociaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi. Kushner y su par Steve Witkoff viajarán el jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y luego a Dublín para ver al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Uno de los aspectos positivos es que acordamos que habrá la mayor liberación humanitaria de prisioneros, y mañana vamos a cerrar los números”, dijo Kushner a periodistas.

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Los jefes de las delegaciones, Vladimir Medinski, asesor de Putin, y Rustem Umerov, jefe de la inteligencia exterior de Ucrania, confirmaron que se acordó un canje a gran escala y que las cifras se anunciarán más tarde.

Zelensky había dicho el martes que se discutía un intercambio de 1.000 prisioneros por cada lado, que podría subir a 1.500.

Qué dijeron las partes

Jared Kushner, yerno de Trump, habla durante una conferencia junto a Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, en Abu Dabi, el 11 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)
Jared Kushner, yerno de Trump, habla durante una conferencia junto a Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, en Abu Dabi, el 11 de noviembre de 2026. (REUTERS/Rula Rouhana)

Kushner dijo que la reunión con Putin servirá para “revisar lo que se discutió hoy e intentar avanzar más”, y la de Zelensky, para “explorar más a fondo algunas de las ideas que se nos ocurrieron aquí hoy”.

David Arajamia, integrante de la delegación ucraniana y jefe de la bancada oficialista, dijo que Ucrania ve una “buena dinámica”: “Creo que tenemos una buena dinámica para alcanzar una solución antes de que comience el próximo año”. Habló de un “gran avance” tras los dos días de diálogo, que incluyeron reuniones entre la delegación ucraniana, los enviados estadounidenses y representantes europeos.

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Medinski, en cambio, dijo que Rusia no tuvo comunicación con los representantes europeos presentes en Abu Dabi y cuestionó su papel: “No entendemos muy bien en qué calidad están aquí”. Afirmó que Moscú no recibió propuestas concretas de los países europeos.

Sin avances sobre lo central

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla en el Parlamento danés, en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de noviembre de 2026. (Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla en el Parlamento danés, en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de noviembre de 2026. (Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS)

La reunión del miércoles, la segunda jornada, duró poco menos de dos horas y se hizo en formato trilateral. Luego, la delegación de Kiev se reunió con los europeos y los enviados de Washington, informó una fuente ucraniana a AFP.

El canje y el acuerdo de seguir hablando fueron los únicos resultados concretos mencionados por alguna de las partes. Son las primeras negociaciones directas en nueve meses; la última ronda fue en Ginebra, en febrero, sin avances.

Rusia exige que Ucrania retire sus tropas de la región de Donetsk, en el este. Kiev rechaza y pide garantías de seguridad concretas, incluidos al menos diez años de apoyo financiero para mantener un ejército de 800.000 hombres. Zelensky dice que las decisiones territoriales deben tomarse a nivel de líderes. Moscú rechaza un alto el fuego inmediato y quiere que antes se acuerden arreglos de seguridad más amplios.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó de “muy productivas” las conversaciones, pero dijo que un avance para frenar la guerra llevará tiempo.

La guerra sigue

Durante las negociaciones, los ataques continuaron. El primer ministro ucraniano, Serguii Koretski, dijo que Rusia bombardeó “seis subestaciones eléctricas importantes” en cuatro provincias durante la noche. Ataques rusos en Zaporiyia y Járkov hirieron a siete civiles, según Reuters. El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó 627 drones ucranianos, 150 de ellos sobre la región de San Petersburgo, y un ataque con drones incendió el puerto petrolero de Ust-Luga y dejó tres heridos, según el gobernador de la región de Leningrado.

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