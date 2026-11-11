El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

El ex ministro Matan Kahana del partido Yashar! (@matan_kahana)

Guardar

El bloque opositor al primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, acordó este martes proponer a Matan Kahana, ex ministro y dirigente de Yashar!, como próximo presidente de la Knesset, en un intento por desplazar del cargo a Amir Ohana, aliado del actual jefe de Gobierno.

La candidatura surgió tras varios días de conversaciones entre Yashar!, la fuerza de Gadi Eisenkot, B’Yachad —alianza de Naftali Bennett y Yair Lapid—, Los Demócratas, de Yair Golan, y Yisrael Beitenu, de Avigdor Lieberman. Yashar! encabeza el bloque opositor con 21 escaños.

PUBLICIDAD

Kahana fue ministro de Servicios Religiosos entre 2021 y 2022. También integró las Fuerzas Aéreas Israelíes como militar y piloto. En los últimos años pasó por diversas fuerzas de derecha antes de sumarse al partido de Eisenkot, quien fue jefe del Estado Mayor de Israel entre 2015 y 2019.

El acuerdo dejó fuera de la presidencia del Parlamento a Lapid, cuyo nombre figuraba entre las opciones para ocupar el puesto. La decisión consolidó la influencia de Eisenkot en el reparto de cargos de la coalición que busca sustituir al Ejecutivo de Netanyahu. La oposición necesita el respaldo de partidos árabes o de legisladores disidentes de agrupaciones judías para reunir una mayoría parlamentaria. El presidente de la Knesset se elige por mayoría simple en una sesión especial del pleno.

PUBLICIDAD

Ahmad Tibi, uno de los líderes de la Lista Conjunta, principal fuerza árabe, confirmó que su bloque apoyará la postulación de Kahana. “El primer paso crucial que señala un cambio es la sustitución del presidente de la Knesset. El partido Yashar nos ha comunicado que será Matan Kahana. Le felicito y votaremos a su favor porque queremos formar parte del cambio”, declaró a la cadena Kan.

El presidente del Parlamento de Israel, Amir Ohana, habla durante un acto (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

Horas después, Ohana informó que la elección de su sucesor se celebrará el martes 17 de noviembre, luego de una solicitud firmada por 67 diputados. El actual presidente del Parlamento calificó el pedido como “inusual” y recordó que había ofrecido adelantar la sesión si la petición reunía al menos 61 apoyos. “Actuaré tal y como prometí: respetaré la voluntad de la mayoría de los diputados”, señaló en un comunicado difundido por The Times of Israel. El dirigente expresó, a la vez, su “firme oposición” a la agenda del bloque encabezado por Eisenkot.

PUBLICIDAD

Ohana cuestionó que el adelanto de la votación busque impulsar una norma que, en su opinión, daría “un poder inmenso al fiscal general, lo que agravaría aún más el desequilibrio entre los dirigentes elegidos y la jerarquía burocrática”.

La disputa por la presidencia de la Knesset forma parte de las negociaciones sobre el reparto de posiciones dentro del bloque opositor. Medios israelíes señalaron que Avigdor Lieberman podría asumir la presidencia de la comisión parlamentaria de Exteriores y Defensa.

La constitución del Parlamento activa el plazo para formar un nuevo Ejecutivo. La coalición contará con 28 días para acordar un Gobierno, período que el presidente podrá extender por otros 14 días.

PUBLICIDAD

Netanyahu insistió en un Gobierno de unidad mientras Eisenkot busca el poder

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot y otros funcionarios israelíes se reúnen para una foto de familia el día de la toma de posesión del 26.º parlamento de Israel, en la Knéset, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí pidió el martes la formación de un Gobierno de unidad nacional y cuestionó los acuerdos de la oposición con las fuerzas árabes, durante la sesión inaugural de la Knesset tras las elecciones del 27 de octubre.

Netanyahu sostuvo que la amenaza de Irán exige una alianza entre los partidos sionistas y dirigió sus críticas al bloque liderado por Gadi Eisenkot, que podría buscar respaldo de diputados árabes para formar una mayoría parlamentaria.

“Debemos hacer una sola cosa en esta Cámara: dejar de lado cualquier otra consideración y formar un Gobierno de unidad nacional”, defendió el jefe de Gobierno. En ese marco, calificó a los diputados árabes de “partidarios del terrorismo que odian a Israel”.

PUBLICIDAD

Además, preguntó a los integrantes de la oposición si estaban dispuestos a “depender de personas cuyo objetivo es la destrucción del Estado judío”. “¿Son estas las personas en cuyas manos confiarían el destino de nuestro país? ¿Las prefieren a los partidos sionistas que representan a un enorme sector de la población sionista?”, afirmó.

Eisenkot respondió en redes sociales y acusó a Netanyahu de pronunciar un discurso “delirante, divisorio, lleno de odio y vergonzoso”. El dirigente opositor cuestionó que utilizara la apertura formal del Parlamento para realizar esas declaraciones. “Me convencí aún más de que no es apto para continuar ni un minuto más en el cargo. Debemos actuar con urgencia para formar un gobierno de emergencia nacional”, sostuvo Eisenkot.

PUBLICIDAD

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar!, llega el día de la inauguración del 26º parlamento de Israel, en la Knesset de Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El líder de Yashar! también sostuvo que la permanencia del Ejecutivo de Netanyahu “divide a Israel y pone en peligro su seguridad”. En su mensaje mencionó a sus aliados Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Golan y Avigdor Lieberman.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, intervino durante la sesión y solicitó a los legisladores que cumplan el mandato surgido de las urnas y eviten una nueva convocatoria electoral. “Tiene muchas tareas por delante. Casi el 80% de la población acudió a las urnas y les eligió. Deben hacer todo lo posible para evitar que se repitan las elecciones”, señaló Herzog.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que los israelíes esperan “normalidad, seguridad y tranquilidad” y reclamó acuerdos entre las distintas fuerzas. “Un pueblo que lleva dentro de sí dolor, entrega y sacrificio espera ver cómo ustedes transforman esas fortalezas en cooperación, en un diálogo que una y en capacidad de escuchar”, expresó.

(Con información de Europa Press)