Continúan en Abu Dhabi las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EEUU, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

Continúan las negociaciones entre Ucrania y Rusia mediadas por EEUU en Abu Dhabi para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra (REUTERS)

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Las delegaciones de Ucrania y Rusia continuarán este miércoles en Abu Dhabi las negociaciones para buscar una salida a la guerra, bajo mediación de Estados Unidos, después de una primera jornada en la que abordaron las diferencias territoriales, las garantías de seguridad para Kiev y la posibilidad de un intercambio de prisioneros. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se mostró “satisfecho” con el cambio de enfoque de Washington, aunque insistió en que cualquier acuerdo deberá incluir garantías concretas para evitar una nueva ofensiva rusa.

El encuentro en la capital de Emiratos Árabes Unidos constituye el primer contacto entre las partes beligerantes desde febrero, cuando las conversaciones quedaron estancadas mientras Estados Unidos concentraba sus esfuerzos en la guerra en Irán.

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Para esta segunda jornada, Zelensky adelantó que la agenda incluirá “medidas de desescalada” en cuestiones relacionadas con la energía y el mar Negro. Las conversaciones cuentan con la participación de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que las delegaciones de Kiev y Moscú están encabezadas por Rustem Oumerov y el historiador nacionalista Vladimir Medinski, respectivamente.

El mandatario ucraniano valoró positivamente los primeros contactos. “Veo cambios. Estoy muy feliz con lo que escucho. Veremos qué se puede hacer”, señaló el martes por la noche desde Copenhague, donde se encontraba de visita.

Según Zelensky, durante la primera ronda se abordó la cuestión territorial, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo. Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de toda la región de Donetsk, en el este del país, mientras que Kiev rechaza abandonar esa zona fortificada, cuya defensa implicó importantes sacrificios humanos desde el inicio de la guerra contra los separatistas prorrusos en 2014 y la posterior invasión rusa de 2022.

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“Veo cambios. Estoy muy feliz con lo que escucho. Veremos qué se puede hacer”, señaló Zelensky el martes por la noche (EP)

Frente a las exigencias del Kremlin, el presidente ucraniano afirmó que su país necesitaría “garantías de seguridad muy específicas”. También indicó que durante las conversaciones se mencionó la posibilidad de concretar un intercambio de prisioneros de gran magnitud entre Kiev y Moscú.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las conversaciones del martes de “muy productivas” y sostuvo que Washington pretende ampliar este formato, “eventualmente”, a los países europeos.

La participación de Europa constituye otro de los puntos de discusión. Hasta ahora, Rusia procuró mantener a los gobiernos europeos al margen de las negociaciones. Sin embargo, Kushner planteó la necesidad de establecer un “nuevo marco” de seguridad para Ucrania, Rusia y el continente europeo, con el objetivo de garantizar “décadas, o incluso siglos, de paz”.

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La posición de Moscú apunta a una discusión más amplia. Una fuente de su delegación citada por AFP sostuvo que la resolución de la guerra en Ucrania “es solo un elemento” de las conversaciones y que el “objetivo final es la creación de una arquitectura de seguridad” para “todo el continente” europeo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca priorizar la cooperación económica con el Kremlin, habló la semana pasada de un “acuerdo muy importante” con Rusia sobre Ucrania que podría “abarcar a toda Europa”. Kiev y los gobiernos europeos manifestaron su rechazo a cualquier entendimiento que se alcance sin su participación.

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El martes, representantes europeos y estadounidenses respaldaron, en una declaración conjunta, la necesidad de una “arquitectura y mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra”. También insistieron en el respeto a “la soberanía” y la “integridad territorial” de Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca priorizar la cooperación económica con el Kremlin, habló la semana pasada de un “acuerdo muy importante” con Rusia sobre Ucrania que podría “abarcar a toda Europa” (REUTERS)

Antes del inicio de las negociaciones, un funcionario estadounidense que habló bajo anonimato manifestó un “cauteloso optimismo”. Según explicó, tanto Kiev como Moscú “han mostrado un poco de flexibilidad en privado” respecto de sus posiciones.

La invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, provocó cientos de miles de muertos en ambos bandos y se convirtió en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Mientras las delegaciones retoman el diálogo, los ataques entre ambos países continúan y alimentan el temor a otro invierno con interrupciones del suministro de calefacción, agua y electricidad para millones de ucranianos.

Este miércoles, un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en el importante puerto petrolero de Ust-Luga, en el noroeste de Rusia, y dejó tres trabajadores heridos, informó Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado. El funcionario indicó que las defensas rusas neutralizaron al menos 150 drones. Otros bombardeos provocaron un incendio y causaron dos muertos en Iartsevo, en la región rusa de Smolensk, cerca de la frontera con Bielorrusia, según informó el gobierno local.

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El martes, ataques rusos contra territorio ucraniano dejaron al menos tres muertos en Dnipró, en el centro-este del país, y otro fallecido en la región de Odesa, en el sur, de acuerdo con las autoridades.

(Con información de AFP)