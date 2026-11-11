Alemania prohibió los drones chinos en su ejército por riesgo de espionaje: los reemplazará por modelos europeos

Un dron durante un día de entrenamiento del ejército alemán en una base militar de Munster, Alemania, el 30 de abril de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Fabian Bimmer)

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El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó este miércoles que el ejército dejará de usar drones de fabricación china, incluso para entrenamiento, y los reemplazará por modelos nacionales o europeos, por razones de seguridad de datos. La decisión responde al temor de que los aparatos transmitan información sobre ejercicios, campos de entrenamiento o sistemas de armas a los servicios de inteligencia de China.

“Los modelos de fabricación china ya no se utilizarán (...) y los sistemas existentes serán reemplazados por productos de origen nacional o, cuando corresponda, europeo”, dijo el ministerio en un comunicado, que citó la “seguridad de los datos y de la informática”.

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El ministerio explicó que las fuerzas armadas, la Bundeswehr, habían usado “drones baratos, de venta libre, con fines de entrenamiento”, y que los compraron “con un mínimo de trámite burocrático”. “Para fortalecer la autosuficiencia y la soberanía tecnológica de la Bundeswehr, ya no se usarán modelos de fabricación china con fines de blanco o de entrenamiento”, señaló.

Un dispositivo especializado derriba un dron durante el ejercicio de defensa “Red Storm Charlie”, en Hamburgo, Alemania, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Jonas Walzberg)

Según informó ayer la revista Der Spiegel, todos los cuarteles recibieron hace algunas semanas la orden de no usar los drones pequeños de fabricantes chinos como DJI, la mayor empresa de drones comerciales del mundo. Los aparatos quedan prohibidos en cuarteles y campos de entrenamiento y deben retirarse lo antes posible.

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El ministerio no quiso precisar cuántos drones chinos compró el ejército desde 2024, por considerar que es información que afecta la seguridad militar. Según el Spiegel, expertos estiman que hay ahora varios miles, comprados por comandantes locales. En 2024, dentro de una estrategia de compra de drones, el ejército elaboró una “lista blanca” de modelos adecuados, entre ellos los DJI. La compra fue controvertida desde el comienzo, porque no se podía asegurar que no hubiera un flujo de información hacia Beijing, y se decidió por la urgencia de cubrir los vacíos del ejército en esa tecnología, relegando las consideraciones de seguridad.

Los autos

Un soldado del ejército alemán monta guardia en el puerto de Hamburgo durante el ejercicio de defensa “Red Storm Charlie”, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Jonas Walzberg)

El Spiegel informó también que el ejército impuso amplias restricciones a los autos chinos. Circula una lista de modelos de fabricantes como BYD, Geely y NIO que no podrán entrar a zonas de seguridad.

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Los soldados que tengan autos de esas marcas deberán estacionar fuera de los cuarteles y entrar a pie, por el temor de que las cámaras y los sensores registren datos sensibles y los hagan llegar a organismos de seguridad chinos. El ministerio no confirmó esa medida en su comunicado sobre los drones.

El antecedente de Noruega

Militares noruegos comprobaron recientemente que autos chinos alquilados habían grabado información importante durante una maniobra. Ocurrió durante un ejercicio de seguridad en el aeropuerto de Oslo, entre el 14 y el 18 de septiembre, con al menos dos autos de la marca Deepal, de la fabricante estatal china Changan, alquilados a Hertz Noruega.

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Los videos mostraban quién entraba y salía, las rutas y los códigos para abrir puertas en instalaciones militares. El ejército noruego rechazó una prohibición general de vehículos chinos por considerarla desproporcionada.