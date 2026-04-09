Vladimir Putin aún no tomó una decisión sobre una posible tregua pascual

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha decidido si declarará una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa, prevista para el 12 de abril. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su habitual rueda de prensa: “A día de hoy el comandante en jefe no ha tomado una decisión al respecto”.

El Kremlin rechazó el 31 de marzo la propuesta del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para coordinar una tregua durante la celebración religiosa. En esa ocasión, Peskov declaró: “Repetimos una vez más: Zelensky debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego”.

Peskov agregó que Zelensky no presentó una propuesta “precisa” de tregua pascual, sino que planteó una tregua en términos generales, opción que Putin rechaza porque considera que Kiev aprovecharía ese periodo para rearmarse y movilizar tropas.

Pese a esto, el mandatario ucraniano reiteró su propuesta y solicitó el respaldo de Estados Unidos para la iniciativa.

En años anteriores, Putin accedió a declarar treguas unilaterales, como la de 30 horas durante la Pascua ortodoxa del año pasado o en mayo de 2025, con motivo del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Por su parte, Zelensky ha impulsado treguas de 30 días, una postura que también apoyó en su momento el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto de Ust-Luga en el Báltico, tras un ataque ucraniano, en Ust-Luga, Óblast de Leningrado, Rusia. 27 de marzo de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

Ucrania dañó un 30% de los depósitos de crudo del puerto ruso de Ust-Luga

En otro orden, los ataques ucranianos han dañado “al menos el 30% de los depósitos” de crudo del puerto ruso de Ust-Luga en el mar Báltico y una de las principales vías de salida para las exportaciones de petróleo de Rusia, según el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andrí Kovalenko.

El jefe de este departamento que forma parte del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania había publicado horas antes una foto de una infraestructura en llamas con el siguiente mensaje en cuenta de Telegram: “El puerto de Ust-Luga en la región de la Federación Rusa de Leningrado fue atacado de nuevo”.

Las autoridades rusas informaron el martes de un nuevo ataque ucraniano de madrugada contra la región de Leningrado -en el norte de Rusia- en la que fueron derribados 22 drones.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques de larga distancia contra terminales portuarias, refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas vinculadas a las exportaciones de crudo con las que Moscú financia en gran parte su maquinaria de guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alabó en un discurso a la nación la efectividad de estos ataques y vinculó su importancia a la crisis en el mercado internacional de petróleo provocada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.