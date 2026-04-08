El bloque europeo avanza en la cooperación digital con América Latina y Estados Unidos

Brando Benifei, diputado del Parlamento Europeo y presidente de la delegación para las relaciones con Estados Unidos EFE

La creciente presión política y el uso más frecuente de herramientas comerciales han alterado el equilibrio tradicional de la relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos, según advirtió Brando Benifei, diputado del Parlamento Europeo y presidente de la delegación para las relaciones con Estados Unidos, en una entrevista con CCLATAM.

Benifei identificó la necesidad de restaurar la simetría y previsibilidad comercial antes de 2026 y subrayó el efecto inmediato de la aplicación de regulaciones digitales del bloque europeo, que en Washington ya se perciben como barreras no tarifarias.

El jefe de la delegación parlamentaria expuso que varios episodios recientes han puesto a prueba el respeto mutuo y la autonomía regulatoria europea. Indicó que el panorama de 2026 debe priorizar la reactivación del diálogo entre legisladores y la cooperación pragmática donde continúe existiendo base común, en respuesta a una etapa de creciente tensión y desequilibrios.

Para Benifei, la clave de la autonomía estratégica de Europa reside en asegurar la capacidad de elección, alejándose de la noción de confrontación.

Declaró que Europa debe reducir dependencias unilaterales en tecnologías e infraestructuras críticas, invertir en capacidades propias, diversificar cadenas de suministro y mantener canales estructurados de gestión temprana de tensiones con Washington, de modo que la diversificación fortalezca la alianza y no la debilite.

Respecto al futuro de la regulación transatlántica en inteligencia artificial, Benifei aclaró que no prevé una convergencia normativa total en el corto plazo.

Diferenció los enfoques regulatorios al afirmar que la Unión Europea posee un marco horizontal, mientras que el debate en Estados Unidos es más fragmentado, como muestra la resistencia persistente de las grandes tecnológicas estadounidenses a las normas europeas.

“Varios estados de Estados Unidos han adoptado reglas de transparencia y responsabilidad en IA, similares a elementos centrales de la Ley de Inteligencia Artificial europea”, incluso cuando esto va en contra de ciertos intentos federales e industriales por frenar iniciativas estatales.

Brando Benifei en el Parlamento Europeo

La UE ante el dilema de pasar del diálogo a la acción en América Latina

Benifei cuestionó la prioridad que la Unión Europea otorga a su relación con Latinoamérica y el Caribe, aunque reconoció avances recientes. Subrayó que la región no es solo un socio económico, sino un “actor clave en la transformación digital centrada en el ser humano y basada en reglas”.

“Brasil lidera con una propuesta de IA alineada con el enfoque europeo”, y mencionó trayectorias similares en Perú, Chile, Colombia, México y Argentina.

El eurodiputado puntualizó: “El diálogo debe dar paso a la acción. Hay que profundizar asociaciones institucionales, buscar convergencia regulatoria e invertir conjuntamente en infraestructura, innovación y competencias”.

Señaló que su contacto directo con actores brasileños confirma la convergencia hacia una soberanía digital cooperativa: se impulsan capacidades domésticas sin renunciar a estándares compartidos.

Al referirse a la credibilidad de la UE como socio estable de inversión digital en América Latina, Benifei insistió en la necesidad de entregar inversiones y reglas claras y previsibles.

Destacó el llamado a materializar proyectos concretos en infraestructura digital, inteligencia artificial, nube, semiconductores y formación. Remarcó que la fortaleza europea reside en “combinar regulación y financiación”, aunque advirtió que la simplificación regulatoria debe preservar salvaguardas clave, haciendo alusión a iniciativas como el AI and Data Omnibus.

“El objetivo es mayor coherencia y claridad para la industria, sin sacrificar los principios fundamentales del marco europeo.”

El potencial de una agenda trilateral: UE–Estados Unidos–Latinoamérica

En el escenario global actual, Benifei considera que una agenda estructurada entre Unión Europea, Estados Unidos y los países latinoamericanos representa un avance esencial en estándares digitales, ciberseguridad y cadenas de suministro.

Brando Benifei Europa Press

“En un entorno global más fragmentado, la cooperación entre democracias es indispensable —sobre todo en IA y gobernanza digital—. Las normas claras y proporcionadas no son un obstáculo, sino la base para la confianza y la innovación”.

Describió tres líneas prioritarias para la futura agenda conjunta: “estándares digitales y gobernanza de IA; ciberseguridad y resiliencia; y cadenas de suministro seguras, especialmente en semiconductores y servicios en la nube”.

Benifei remarcó la oportunidad que ofrece Latinoamérica para compartir experiencias y construir un marco común.

Respecto a las reformas pendientes en la UE para consolidar su liderazgo global, Benifei definió tres prioridades. La primera: fortalecer la coherencia interna, aludiendo a las advertencias de Letta y Draghi sobre los riesgos de fragmentación en el mercado único, cuya culminación consideró esencial.

El segundo eje es el alineamiento de regulación, política industrial e inversión —lo que implica proveer recursos a gran escala, posiblemente mediante instrumentos de financiamiento común, en sectores estratégicos como inteligencia artificial, nube y semiconductores—.

Finalmente, afirmó que para actuar con mayor resolución en la escena global, la Unión Europea debe hablar con una sola voz y avanzar hacia una gobernanza más integrada y federal.