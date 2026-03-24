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La defensa aérea de Ucrania enfrenta retrasos mientras aumentan los ataques de Rusia

Las recientes ofensivas de tropas de Putin, junto al crecimiento de la demanda de armamento antiaéreo en Medio Oriente, generan preocupación por posibles demoras en la llegada de equipos

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Trabajadores de emergencia intentan extinguir
Trabajadores de emergencia intentan extinguir un incendio en un edificio residencial tras un ataque de dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, pidió este martes a sus socios, horas después de que Rusia lanzara contra Ucrania un nuevo ataque masivo con misiles y drones, que cumplan con sus compromisos y envíen “a tiempo” los suministros de defensa aérea apalabrados con Kiev.

“Es importante que continúe el apoyo a Ucrania. Es importante que todos los acuerdos sobre defensa aérea se cumplan a tiempo. Y es importante que Europa pueda producir la cantidad necesaria de misiles para defenderse de cualquier amenaza”, escribió Zelensky en redes sociales.

El presidente ucraniano ha advertido repetidamente desde el comienzo de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán del riesgo de que Ucrania vea reducidos los suministros de misiles para sistemas antiaéreos como los Patriot debido al crecimiento de la demanda de estas tecnologías en Oriente Medio para hacer frente a los bombardeos iraníes.

Ucrania recibe ahora misiles para sistemas Patriot de Estados Unidos. Desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el país ha dejado de enviar estos misiles gratis a Ucrania. Canadá y varios socios europeos de Kiev compran ahora los misiles a EE.UU. y los hacen llegar después a Ucrania.

Un edificio de apartamentos alcanzado
Un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Rusia empleó durante la pasada madrugada 392 drones y 34 misiles contra Ucrania. Del total, siete eran misiles balísticos. Según la información preliminar ofrecida por la Fuerza Aérea ucraniana, ninguno de ellos pudo ser derribado.

Nuevo pedido

Zelensky volvió a pedir además una reunión “de líderes” con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desencuentros entre las partes que impiden ahora que termine la guerra.

El presidente ucraniano no habló de ninguna fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre ucranianos, estadounidenses y rusos.

Esta nueva ronda de contactos debía haberse celebrado a principios de mes pero fue aplazada por el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivers
Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivers a speech during a joint press conference with France's President Emmanuel Macron, in Paris, March 13, 2026. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Ucrania ha urgido a volver a reunirse cuanto antes a estadounidenses y rusos, pero sigue sin obtener una fecha para el encuentro.

“El equipo (negociador) informó de lo que se habló en la reunión de Florida: puntos, oportunidades y retos. Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz”, dijo en sus redes sociales Zelensky.

El presidente ucraniano subrayó la urgencia de que EE.UU., Europa y otros actores relevantes en la escena internacional aúnen esfuerzos para evitar que las guerras se eternicen, tanto en Ucrania como en lugares como Oriente Medio.

“Son necesarias reuniones de líderes para resolver de verdad estas cuestiones”, agregó Zelensky, que lleva meses pidiendo una reunión con Putin en la que puedan estar presentes líderes que han mediado entre Moscú y Kiev como el presidente de EE.UU., Donald Trump, o el líder turco, Recep Tayyip Erdogan.

Un bombero trabaja en el
Un bombero trabaja en el lugar de un edificio dañado durante los ataques nocturnos con drones y misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Poltava, Ucrania, el 24 de marzo de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Poltava/Imagen cedida a través de REUTERS

El presidente ucraniano ordenó a sus negociadores que hagan todo lo posible para que los contactos que se están llevando a cabo tengan resultados, y les pidió también que trabajen para que se hagan nuevos intercambios de prisioneros de guerra.

Zelensky y sus negociadores -el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov; su jefe de gabinete, Kirilo Budánov, y el número dos de éste, el diplomático Serguí Kislitsia- hablaron asimismo de la situación creada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán en Oriente Medio.

“La situación geopolítica se ha complicado por la guerra contra Irán, y esto, por desgracia, da confianza a Rusia”, dijo el presidente ucraniano, que acusó al Kremlin de alargar la guerra en Oriente Medio ayudando con información de inteligencia a Irán.

(con información de EFE)

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