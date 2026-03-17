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Kim Jong-un inaugurará un museo para honrar a los soldados norcoreanos caídos en Ucrania

El lugar, casi terminado, mostrará objetos y testimonios de la campaña militar y resaltará la colaboración directa entre fuerzas norcoreanas y rusas

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Kim Jong Un ordenó la
Kim Jong Un ordenó la creación de un museo dedicado a la participación militar norcoreana en el extranjero (Reuters)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha decidido inaugurar un museo dedicado a los soldados norcoreanos caídos en combate en Ucrania, con motivo del aniversario de la llamada “liberación de Kursk”, región recuperada por las fuerzas rusas en abril de 2025 tras una intensa ofensiva ucraniana.

La apertura del museo está programada para finales del próximo mes y servirá como homenaje a las tropas norcoreanas desplegadas en apoyo del Ejército ruso durante el conflicto, según comunicó Kim durante una inspección detallada de la construcción, que ya se encuentra finalizada en un 93%.

Entre 10.000 y 12.000 militares
Entre 10.000 y 12.000 militares norcoreanos participaron en operaciones junto al ejército ruso en 2025 (Europa Press)

El museo se posiciona como una pieza clave de la estrategia de propaganda norcoreana sobre el conflicto en Ucrania. Según la agencia estatal KCNA, Kim señaló que la institución busca dejar constancia permanente de la “valentía sin igual y el heroísmo colectivo” demostrados por los soldados norcoreanos en operaciones fuera de su territorio.

El recinto incluirá una zona dedicada a los llamados “héroes” y otra con exhibiciones de armas incautadas en el frente, y deberá alcanzar un alto nivel arquitectónico, según la directiva de Kim.

Corea del Norte desplegó entre 10 mil y 12 mil soldados en Rusia para apoyar al ejército ruso, que enfrentaba dificultades ante el avance ucraniano a mediados de 2024.

Los soldados norcoreanos recibieron reconocimiento
Los soldados norcoreanos recibieron reconocimiento oficial por su desempeño en el frente (Reuters)

Las fuerzas ucranianas habían logrado controlar alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados tras una incursión sorpresiva a inicios de agosto de ese año. Esta intervención norcoreana se enmarca en el acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre Corea del Norte y Rusia, que dio lugar a una cooperación militar directa en la región fronteriza.

El 20 de abril de 2025, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció en videoconferencia al presidente Vladímir Putin la recuperación de la última localidad de la región de Kursk, la aldea Gornal, y la conclusión de la operación contra las fuerzas ucranianas que habían penetrado el área meses antes.

Las fuerzas rusas retomaron el
Las fuerzas rusas retomaron el control de Kursk tras una ofensiva en abril de 2025 (Reuters)

Guerásimov indicó que los planes de Ucrania para establecer una cabeza de puente estratégica y frenar la ofensiva rusa en Donbás fracasaron, y subrayó la relevancia de la ayuda proporcionada por los militares norcoreanos en el éxito de la operación.

En el contexto de la reciente apertura de un museo en Pyongyang para conmemorar la participación de fuerzas norcoreanas en operaciones militares en apoyo a Moscú, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, advirtió que Ucrania incrementó de manera significativa los ataques contra la infraestructura energética rusa durante 2025.

Shoigú reveló que los atentados
Shoigú reveló que los atentados y sabotajes en Rusia crecieron significativamente respecto a años anteriores (EFE)

Shoigú informó que el número de ofensivas aéreas sobre infraestructuras en distintas regiones de Rusia superó las 23.000 en 2025, frente a los 6.200 registrados el año anterior, lo que representa casi el cuádruple.

El funcionario ruso también reconoció un aumento en los atentados y actos de sabotaje dentro del territorio ruso, atribuidos a órdenes de la inteligencia ucraniana. Durante una reunión del Consejo de Seguridad en Yekaterimburgo, Shoigú detalló que en 2025 se perpetraron 1.830 atentados terroristas en Rusia, cifra que implica un incremento del 40 % respecto a 2024 y es 6,5 veces mayor que la de 2023.

(Con información de Europa Press)

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