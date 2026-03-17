Israel desplegó más tropas en el sur del Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah (EFE/ARCHIVO)

Israel desplegó más tropas en el sur del Líbano como respuesta a los ataques con cohetes y drones lanzados por el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, contra ciudades del norte de Israel. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el objetivo es ampliar la zona de seguridad establecida en la frontera desde el inicio de las hostilidades.

Las FDI informaron que la 36.ª División ha iniciado una “operación terrestre selectiva” en el sur del Líbano, centrada en la expansión de una “zona de defensa avanzada”. Esta operación sucede tras una serie de bombardeos aéreos y de artillería en la región, medidas consideradas necesarias por los mandos israelíes ante el incremento de amenazas.

El día anterior, la 91.ª División Regional “Galilea” realizó otra operación terrestre selectiva en el sector oriental del sur del Líbano, mientras que la 146.ª División mantiene posiciones defensivas en el sector occidental de la frontera, según información proporcionada por el ejército israelí.

El ejército israelí reporta numerosos bombardeos aéreos y de artillería en respuesta a las recientes amenazas en el norte del país (REUTERS)

En las últimas horas, las FDI han detectado “preparativos ampliados” por parte de Hezbollah para lanzar andanadas de cohetes contra territorio israelí. El alto mando militar señaló que las fuerzas israelíes están enfocadas en frustrar cualquier intento de ataque adicional por parte de la organización armada. El sistema de defensa aérea y los soldados desplegados a lo largo de la frontera permanecen en estado de alerta y preparados, tanto para la defensa como para el ataque, de acuerdo con el comunicado militar.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel dijo que bombardeó recientemente la sede central de Hezbollah en Beirut, así como otros cuarteles generales de la organización ubicados en la capital libanesa durante la noche, según información militar.

En paralelo, se realizaron ataques contra tres plataformas de lanzamiento en la región del valle de Bekaa, al interior del Líbano, desde donde se han lanzado cohetes hacia Israel. También fueron alcanzados lanzadores y depósitos de municiones de Hezbollah, considerados por las FDI como recursos destinados a la preparación de atentados contra fuerzas israelíes y civiles.

La Fuerza Aérea de Israel confirmó que fueron atacados lanzadores y depósitos de municiones de la organización terrorista Hezbollah

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron a la población civil que permanezca vigilante y obedezca las instrucciones del Comando del Frente Interno. La institución aseguró que “no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel y responderán con contundencia ante cualquier amenaza que surja”. Según el comunicado, la prioridad de las fuerzas armadas es evitar que los ataques de Hezbollah afecten a la población israelí y mantener el control sobre el área fronteriza.

El Comando del Frente Interno de Israel emite recomendaciones de seguridad a la población civil ante la escalada de las hostilidades. (REUTERS/Ammar Awad)

En las últimas horas, se ha registrado un incremento en los preparativos de Hezbollah para lanzar ataques, lo que ha llevado a Israel a reforzar su presencia militar y mantener en alerta máxima a sus sistemas de defensa y unidades desplegadas. Las operaciones buscan anticipar y contrarrestar cualquier acción del grupo armado, mientras la tensión se mantiene elevada en la zona fronteriza.

Los terroristas de Hezbollah se sumaron a la escala bélica en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, ocurrida durante bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes contra la República Islámica. Desde ese momento, Líbano se ha visto implicado directamente en el conflicto, ampliando el alcance de la confrontación entre actores estatales y grupos armados en la región.