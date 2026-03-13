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Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente

La segunda semana consecutiva de pérdidas para los grandes índices se vio influida por la escalada del conflicto en la región y la persistencia de presiones inflacionarias que afectaron especialmente a los sectores industrial y minero

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Las bolsas europeas acumulan su
Las bolsas europeas acumulan su segunda semana de pérdidas por el conflicto en Oriente Medio y el temor inflacionario. (REUTERS/Benoit Tessier)

Las bolsas europeas extendieron sus descensos este viernes, acumulando la segunda semana consecutiva de pérdidas ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y el resurgimiento de los temores inflacionarios. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,5 %, con todas las principales bolsas regionales en números rojos y caídas semanales marginales. El retroceso fue liderado por los sectores industrial y minero, con descensos del 1,8 % y el 3,3 %, respectivamente, afectados por la caída de los precios de la plata, el cobre y el oro. Entre los valores con peores resultados, Siemens Energy se desplomó un 5,7 % y Rolls-Royce cedió un 5,3 %. El sector energético destacó en sentido contrario, con un incremento cercano al 5 %.

La caída en los mercados coincidió con la escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se acerca a dos semanas de duración. El presidente Donald Trump anticipó que Estados Unidos atacaría a Irán “muy duro durante la próxima semana”, lo que llevó a los inversores a prever un conflicto prolongado y a revisar sus expectativas sobre las tasas de interés. Se informó que los mercados descuentan una subida de un cuarto de punto en la tasa de interés del Banco Central Europeo antes de fin de año y otorgan una probabilidad cercana al 75 % a otro aumento similar. Esta perspectiva contrasta con el inicio del año, cuando predominaba la expectativa de rebajas en los tipos.

El precio del petróleo subió alrededor del 1 %, favorecido por el cierre del estrecho de Ormuz, y el barril de brent se situó en torno a los 102 dólares. El sector energético europeo fue el mejor posicionado de la semana, mientras que los bancos retrocedieron un 1,2 %. Standard Chartered y HSBC, identificados como los bancos globales más expuestos al conflicto con Irán, acumularon recortes mensuales superiores al 15 %.

En Londres, el índice FTSE 100 cayó un 0,43 % y cerró la semana en 10.261,15 puntos, lastrado por el aumento del precio del petróleo y el estancamiento del PIB británico en enero, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). El sector servicios no mostró crecimiento y la industria descendió un 0,1 %. El parqué británico se acerca a la marca de los 10.000 puntos, perdiendo casi todas las ganancias acumuladas en el año tras el estallido del conflicto en Irán. Entre los valores más castigados figuraron las mineras Fresnillo y Antofagasta, con pérdidas del 6,17 % y 5,53 %. En contraste, la compañía energética Metlen subió un 3,43 %, Tesco avanzó un 2,82 % y Hikma sumó un 2,56 %.

Los mercados anticipan una posible
Los mercados anticipan una posible subida de tasas del Banco Central Europeo tras declaraciones sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En Milán, el FTSE MIB descendió un 0,31 % hasta los 44.316,92 puntos, afectado por la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, a pesar del buen desempeño de las energéticas y petroleras italianas. El volumen negociado alcanzó los 3.709 millones de euros (4.242 millones de dólares), pero las compañías del sector automovilístico, construcción naval y moda de lujo, como Stellantis (-4,37 %) y Brunello Cucinelli (-2,44 %), lideraron las pérdidas. Las energéticas Eni y Saipem encabezaron las subidas con avances del 2,69 % y 2,46 %.

En Fráncfort, el DAX 40 cerró con un retroceso del 0,60 % hasta los 23.447,29 puntos, acumulando una caída semanal del 0,5 %. El mercado alemán osciló al compás del precio del petróleo, mientras Irán amenazaba con atacar infraestructuras energéticas en el Golfo. Las acciones de Zalando repuntaron un 6,9 % tras una recomendación de compra y buenos resultados financieros, mientras que Volkswagen y Daimler Truck bajaron un 3,1 % y 2,4 %. La rentabilidad del bono soberano alemán a diez años rozó el 3 %, su máximo desde octubre de 2023, en un contexto de temor a la inflación y a nuevas subidas de tipos.

El índice paneuropeo STOXX 600
El índice paneuropeo STOXX 600 registra un retroceso del 0,5 % con todos los sectores principales en rojo, liderados por el industrial y minero. (REUTERS/Joachim Herrmann TPX IMAGES OF THE DAY)

En París, el CAC-40 retrocedió un 0,91 % este viernes, completando una pérdida semanal del 1,67 % y un retroceso acumulado del 2,92 % en el año. Entre los valores más afectados estuvieron Stellantis (-4,39 %), LVMH (-4,30 %) y ArcelorMittal (-4,28 %). Por el contrario, la petrolera TotalEnergies lideró las ganancias con un avance del 2,74 %, impulsada por la elevada cotización del crudo.

El IBEX 35 español perdió un 0,47 % hasta los 17.059,3 puntos, encadenando tres sesiones de retrocesos en una jornada marcada por la volatilidad. El selectivo nacional se mantuvo por encima de los 17.000 puntos y, en la semana, el descenso fue del 0,09 %. En lo que va de año, la caída es del 1,44 %. El comportamiento del IBEX estuvo condicionado por las fluctuaciones del precio del petróleo y la evolución de Wall Street. El bono español a diez años subió hasta el 3,491 %. El euro perdió un 0,6 % frente al dólar y se ubicó en 1,1442 dólares, su mínimo desde julio, por la fortaleza del dólar como activo refugio.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que Irán ya no puede defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel. Analistas como Manuel Pinto, de XTB, alertaron que los inversores comienzan a trazar paralelismos con la crisis financiera de 2008, especialmente en el mercado del crédito privado. Por su parte, la inflación en España se mantuvo estable en el 2,3 % en febrero, mientras que el PIB estadounidense creció un 0,2 % en el último trimestre de 2025 y un 0,7 % en el año, cifras por debajo de las estimaciones previas.

(Con información de EFE y Reuters)

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