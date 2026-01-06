España

Los líderes europeos se unen para defender a Dinamarca y Groenlandia tras la insistencia de Trump en la anexión, pero recuerdan: “Estados Unidos es un socio esencial”

A través de un comunicado aseguran que la seguridad de la región debe mantenerse bajo un enfoque colectivo, en el marco de la OTAN, con la inclusión de Estados Unidos como aliado fundamental

Activistas pisan un cartel con
Activistas pisan un cartel con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump. (REUTERS/Willy Kurniawan )

El orden mundial no está pasando por su mejor momento. Siete líderes europeos han reafirmado que solo Dinamarca y Groenlandia podrán decidir sobre su futuro, y han destacado la importancia de garantizar la seguridad colectiva del Ártico bajo el paraguas de la OTAN, en coordinación con Estados Unidos. La declaración conjunta, publicada este 6 de enero, incluye la firma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca y España.

Este posicionamiento común responde al inisistente interés mostrado por Donald Trump sobre la región. “La Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”, llegó a decir ante los periodistas, y definió la isla como “un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”. Según el presidente estadounidense, el control de Groenlandia es prioritario tanto para la defensa de su país como para la de sus aliados europeos, dada su relevancia en la estrategia de protección del hemisferio norte. También ironizó sobre la capacidad defensiva danesa. “Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”, dijo.

Ante esta situación, los líderes europeos han mantenido una reunión de la que ha salido un comunicado con una idea clara: la seguridad de la región debe mantenerse bajo un enfoque colectivo, en el marco de la OTAN, con la inclusión de Estados Unidos como aliado fundamental. Incluso el rey Felipe VI ha hecho referencia en su discurso de la Pascua Militar, en el que ha pedido un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y ha hablado de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”.

El alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela debido a la amenaza que representan las fuerzas militares que permanecen estacionadas frente a las costas del país.

El texto firmado, por los siete mandatarios pone en el centro la soberanía y el derecho de decisión de los ciudadanos de Dinamarca y Groenlandia.“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia”. El comunicado recuerda que el Reino de Dinamarca, donde se incluye el territorio autónomo de Groenlandia, es miembro de la OTAN, lo que refuerza este marco legal y político.

Seguridad en el Ártico y papel de la OTAN

La declaración conjunta subraya que el Ártico es “una prioridad clave” para la Alianza Atlántica y destacan que los “aliados europeos están intensificando sus esfuerzos”, aumentando la presencia, actividades e inversiones para “mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios”.

La postura oficial insiste en que la seguridad en el Ártico debe alcanzarse “de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos”. Esta colaboración debe respetar los “principios de la Carta de Naciones Unidas”, especialmente “la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

El comunicado dedica una atención especial a la colaboración transatlántica, subrayando que “Estados Unidos es un socio esencial”, tanto como aliado de la OTAN como a través del acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos en 1951.

Los líderes europeos reiteran su compromiso con la defensa activa de los principios universales. “Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”, concluye la declaración, destacando la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras como ejes irrenunciables de la política europea en el Ártico.

