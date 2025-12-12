Mundo

Lituania interceptó en una semana más de 20 globos bielorrusos que violaron su espacio aéreo

Las autoridades lituanas informaron que los artefactos se utilizaron para contrabando de cigarrillos y motivaron la detención de al menos cuatro personas

Guardar
Un oficial inspecciona un globo
Un oficial inspecciona un globo utilizado para transportar cigarrillos a Lituania, un método empleado por contrabandistas bielorrusos para introducir mercancía ilegal en la Unión Europea. (Servicio de Guardia de Fronteras Estatal via AP)

Las fuerzas de seguridad de Lituania han logrado interceptar en el transcurso de la última semana más de 20 globos meteorológicos que habrían cruzado la frontera desde Bielorrusia transportando unos 42.000 cigarrillos. En el marco de estas actuaciones, al menos cuatro personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en estas operaciones ilícitas.

El comisario general de la Policía lituana, Arunas Paulauskas, explicó en una comparecencia ante los medios que, durante ese mismo periodo, se llevaron a cabo inspecciones a más de 3.700 vehículos. Además, las fuerzas policiales registraron a cerca de 5.000 individuos y detectaron “44 infracciones de diversos tipos”.

Desde el 24 de noviembre, la Policía de Lituania ha desplegado, en coordinación con el Servicio Estatal de Fronteras, el Servicio de Aduanas y la Policía Militar, una serie de dispositivos en diferentes regiones del país con el objetivo de localizar y confiscar el material introducido de manera ilegal, según informó la radiotelevisión pública LRT.

Ante la reiteración de estos episodios, el Gobierno lituano decretó el martes el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Las autoridades consideran que el uso de globos con fines de contrabando supone una amenaza grave para la seguridad y han llegado a calificar estos hechos como posibles “actos de terrorismo”. La emergencia nacional significa que el ejército podrá patrullar la zona fronteriza junto con otros servicios uniformados y recibir derechos adicionales del Parlamento, como realizar registros o detener a personas.

La primera ministra de Lituania,
La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, habla durante una conferencia de prensa en Riga, Letonia, el 12 de diciembre de 2025. (REUTERS/Ints Kalnins)

La OTAN manifestó el miércoles su “plena solidaridad” con Lituania frente a esta situación. El Ejecutivo lituano ha alertado sobre una serie de acciones encuadradas dentro de las denominadas amenazas híbridas procedentes de Bielorrusia y ha solicitado a la Alianza Atlántica una implicación “activamente” mayor en la respuesta a los actos de sabotaje detectados en su territorio. “Para combatir el ataque híbrido bielorruso, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque”, afirmó la primera ministra Inga Ruginienė.

Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando varadas a miles de personas, mientras Europa permanece en alerta por las anteriores intrusiones en el espacio aéreo de la OTAN durante la guerra en Ucrania. Según el Gobierno lituano, el aeropuerto internacional de Vilna lleva cerrado más de 60 horas desde octubre debido a la amenaza que supone para la aviación civil, lo que ha afectado a más de 350 vuelos y a aproximadamente 51.000 pasajeros.

Por su parte, el autoritario presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció la medida de Lituania de cerrar la frontera como una “estafa descabellada” y parte de una “guerra híbrida” contra su país. Sugirió que Vilna necesita combatir el contrabando.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

LituaniaBielorrusiaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Honduras iniciará este sábado un escrutinio especial que podría definir al próximo presidente

La revisión de 2.773 actas con inconsistencias se realizará tras unos comicios marcados por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral

Honduras iniciará este sábado un

Volodimir Zelensky visitó a los soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk y reivindicó avances en la resistencia

El presidente dijo que los soldados de su país “están logrando resultados” en la zona ante la invasión rusa

Volodimir Zelensky visitó a los

Un ataque con drones causó un incendio en una refinería clave de Rusia

El siniestro registrado en la planta Slavneft-YANOS de Yaroslavl se suma a una serie de ofensivas similares que han impactado la infraestructura energética rusa en los últimos meses

Un ataque con drones causó

Rafael Grossi, el diplomático que desafía las crisis nucleares y busca liderar la ONU: “Aporta una perspectiva renovada”

Diplomáticos y analistas valoran la actitud de un funcionario que no ha dudado en enfrentarse al riesgo del frente de batalla en Ucrania para chequear el estado de una planta en problemas

Rafael Grossi, el diplomático que

Francia exigió a Rusia un paso definitivo hacia la paz en Ucrania

El renovado impulso diplomático europeo y el liderazgo estadounidense abren una nueva etapa en la búsqueda de una solución duradera al conflicto

Francia exigió a Rusia un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Silvia Siverino, psicóloga: “Tu ambiente

Silvia Siverino, psicóloga: “Tu ambiente influye en cómo piensas, en cómo te tratas y en cómo te sientes”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: cerrada la circulación en la carretera México-Toluca km 17.5

“Agarren 300 dólares y queda acá”: detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron sobornar a la policía

Cuáles son y cuánto valen los autos más lujosos de la mansión de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se volvió a defender tras la polémica de Carlos Carrillo y Angie Rodríguez: “Si quieres tener fama, habla de Benedetti”

INFOBAE AMÉRICA
La directora del grupo de

La directora del grupo de museos Tate anuncia su salida tras nueve años al frente

Infografías del viernes 12 de diciembre de 2025

El comité Free Narges cree que con su detención Teherán recrudece la represión

Perú intensifica campaña de vacunación en la Amazonía ante nuevos casos de tos ferina

La UE acuerda congelar indefinidamente los activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Las guerreras K-pop, la película

Las guerreras K-pop, la película coreana que rompió récords y fue elegida como Revelación 2025 por TIME

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Entre confesiones y desafíos, Sydney Sweeney y Ethan Hawke comparten visiones sobre el oficio actoral

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas