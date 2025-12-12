Lituania interceptó en una semana más de 20 globos bielorrusos que violaron su espacio aéreo

Un oficial inspecciona un globo utilizado para transportar cigarrillos a Lituania, un método empleado por contrabandistas bielorrusos para introducir mercancía ilegal en la Unión Europea. (Servicio de Guardia de Fronteras Estatal via AP)

Las fuerzas de seguridad de Lituania han logrado interceptar en el transcurso de la última semana más de 20 globos meteorológicos que habrían cruzado la frontera desde Bielorrusia transportando unos 42.000 cigarrillos. En el marco de estas actuaciones, al menos cuatro personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en estas operaciones ilícitas.

El comisario general de la Policía lituana, Arunas Paulauskas, explicó en una comparecencia ante los medios que, durante ese mismo periodo, se llevaron a cabo inspecciones a más de 3.700 vehículos. Además, las fuerzas policiales registraron a cerca de 5.000 individuos y detectaron “44 infracciones de diversos tipos”.

Desde el 24 de noviembre, la Policía de Lituania ha desplegado, en coordinación con el Servicio Estatal de Fronteras, el Servicio de Aduanas y la Policía Militar, una serie de dispositivos en diferentes regiones del país con el objetivo de localizar y confiscar el material introducido de manera ilegal, según informó la radiotelevisión pública LRT.

Ante la reiteración de estos episodios, el Gobierno lituano decretó el martes el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Las autoridades consideran que el uso de globos con fines de contrabando supone una amenaza grave para la seguridad y han llegado a calificar estos hechos como posibles “actos de terrorismo”. La emergencia nacional significa que el ejército podrá patrullar la zona fronteriza junto con otros servicios uniformados y recibir derechos adicionales del Parlamento, como realizar registros o detener a personas.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, habla durante una conferencia de prensa en Riga, Letonia, el 12 de diciembre de 2025. (REUTERS/Ints Kalnins)

La OTAN manifestó el miércoles su “plena solidaridad” con Lituania frente a esta situación. El Ejecutivo lituano ha alertado sobre una serie de acciones encuadradas dentro de las denominadas amenazas híbridas procedentes de Bielorrusia y ha solicitado a la Alianza Atlántica una implicación “activamente” mayor en la respuesta a los actos de sabotaje detectados en su territorio. “Para combatir el ataque híbrido bielorruso, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las zonas más afectadas por este ataque”, afirmó la primera ministra Inga Ruginienė.

Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando varadas a miles de personas, mientras Europa permanece en alerta por las anteriores intrusiones en el espacio aéreo de la OTAN durante la guerra en Ucrania. Según el Gobierno lituano, el aeropuerto internacional de Vilna lleva cerrado más de 60 horas desde octubre debido a la amenaza que supone para la aviación civil, lo que ha afectado a más de 350 vuelos y a aproximadamente 51.000 pasajeros.

Por su parte, el autoritario presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció la medida de Lituania de cerrar la frontera como una “estafa descabellada” y parte de una “guerra híbrida” contra su país. Sugirió que Vilna necesita combatir el contrabando.

(Con información de Europa Press)