Un ataque armado en Sudán del Sur dejó 57 muertos y decenas de heridos

Las víctimas mortales y heridas fueron confirmadas por autoridades locales (AP foto)

Al menos 57 personas murieron y otras 65 resultaron heridas durante un ataque armado en el condado de Baliet, en Sudán del Sur, ocurrido en la madrugada del viernes.

El asalto se desarrolló en la localidad de Adong Payam, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la zona y disparó contra los residentes.

El comisionado de Baliet, Joseph Deng, explicó a Europa Press que los atacantes se llevaron más de 5.300 cabezas de ganado y que la ofensiva provocó el desplazamiento de los habitantes, quienes escaparon en busca de seguridad.

El ataque desencadenó la huida masiva de residentes de Baliet (AFP)

A pesar de que las fuerzas de seguridad permanecían en estado de alerta por las tensiones previas, la magnitud y el momento del ataque sorprendieron al dispositivo local.

Mientras tanto, la escalada del conflicto en el vecino Sudán ha extendido su impacto a las regiones cercanas, aumentando la inestabilidad en provincias como Alto Nilo.

De acuerdo con un reporte de Reuters, tras asegurar su control sobre Darfur, la fuerza paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) desvió sus operaciones hacia el este y sur, intensificando la actividad armada y los ataques en las zonas petroleras cercanas a la frontera con Sudán del Sur.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido consolidaron su control sobre Darfur y expandieron ofensivas (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

Testigos y fuentes locales citados por Reuters indicaron que la escalada bélica en este país incorporó tácticas como ataques con drones y nuevos despliegues de armas y tropas, lo que incrementó la presión militar sobre la región de Kordofán.

Esta situación generó desplazamientos masivos, con 50.000 personas que abandonaron Kordofán en las últimas semanas, según Amy Pope, responsable de la Organización Internacional para las Migraciones.

Activistas remarcaron un aumento de episodios de violencia sexual y desapariciones tras los asedios (Reuters)

Tras la toma de al-Fashir y otras localidades, se denunciaron ejecuciones sumarias y ataques de represalia contra civiles.

Por su parte, las operaciones paramilitares de las RSF describen una estrategia orientada a rodear y asediar ciudades estratégicas del sur sudanés, como Babanusa y Dalang.

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la muerte de seis personas en el hospital principal de Dalang tras ataques de artillería rebeldes.

Organizaciones legales denunciaron ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual tras los ataques (Reuters)

Ante el deterioro de la crisis, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó del riesgo de que se repitan en Kordofán las atrocidades cometidas en Darfur, citando informes de bombardeos, bloqueos y desplazamientos forzados.

Türk instó ante el Consejo de Derechos Humanos al respeto del derecho internacional dada la gravedad de la situación.

Volker Türk advirtió del riesgo de repetir atrocidades vistas en Darfur en la región de Kordofán (Reuters)

En este escenario, Estados Unidos y Egipto encabezan esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego temporal y abrir una vía de diálogo político entre las partes enfrentadas.

(Con información de Europa Press y Reuters)