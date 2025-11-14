Mundo

Un ataque armado en Sudán del Sur dejó 57 muertos y decenas de heridos

Organismos internacionales alertaron sobre ejecuciones, desapariciones y violencia sexual, en distintas regiones de este país

Guardar
Las víctimas mortales y heridas
Las víctimas mortales y heridas fueron confirmadas por autoridades locales (AP foto)

Al menos 57 personas murieron y otras 65 resultaron heridas durante un ataque armado en el condado de Baliet, en Sudán del Sur, ocurrido en la madrugada del viernes.

El asalto se desarrolló en la localidad de Adong Payam, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la zona y disparó contra los residentes.

El comisionado de Baliet, Joseph Deng, explicó a Europa Press que los atacantes se llevaron más de 5.300 cabezas de ganado y que la ofensiva provocó el desplazamiento de los habitantes, quienes escaparon en busca de seguridad.

El ataque desencadenó la huida
El ataque desencadenó la huida masiva de residentes de Baliet (AFP)

A pesar de que las fuerzas de seguridad permanecían en estado de alerta por las tensiones previas, la magnitud y el momento del ataque sorprendieron al dispositivo local.

Mientras tanto, la escalada del conflicto en el vecino Sudán ha extendido su impacto a las regiones cercanas, aumentando la inestabilidad en provincias como Alto Nilo.

De acuerdo con un reporte de Reuters, tras asegurar su control sobre Darfur, la fuerza paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) desvió sus operaciones hacia el este y sur, intensificando la actividad armada y los ataques en las zonas petroleras cercanas a la frontera con Sudán del Sur.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido
Las Fuerzas de Apoyo Rápido consolidaron su control sobre Darfur y expandieron ofensivas (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

Testigos y fuentes locales citados por Reuters indicaron que la escalada bélica en este país incorporó tácticas como ataques con drones y nuevos despliegues de armas y tropas, lo que incrementó la presión militar sobre la región de Kordofán.

Esta situación generó desplazamientos masivos, con 50.000 personas que abandonaron Kordofán en las últimas semanas, según Amy Pope, responsable de la Organización Internacional para las Migraciones.

Activistas remarcaron un aumento de
Activistas remarcaron un aumento de episodios de violencia sexual y desapariciones tras los asedios (Reuters)

Tras la toma de al-Fashir y otras localidades, se denunciaron ejecuciones sumarias y ataques de represalia contra civiles.

Por su parte, las operaciones paramilitares de las RSF describen una estrategia orientada a rodear y asediar ciudades estratégicas del sur sudanés, como Babanusa y Dalang.

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la muerte de seis personas en el hospital principal de Dalang tras ataques de artillería rebeldes.

Organizaciones legales denunciaron ejecuciones extrajudiciales
Organizaciones legales denunciaron ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual tras los ataques (Reuters)

Ante el deterioro de la crisis, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó del riesgo de que se repitan en Kordofán las atrocidades cometidas en Darfur, citando informes de bombardeos, bloqueos y desplazamientos forzados.

Türk instó ante el Consejo de Derechos Humanos al respeto del derecho internacional dada la gravedad de la situación.

Volker Türk advirtió del riesgo
Volker Türk advirtió del riesgo de repetir atrocidades vistas en Darfur en la región de Kordofán (Reuters)

En este escenario, Estados Unidos y Egipto encabezan esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego temporal y abrir una vía de diálogo político entre las partes enfrentadas.

(Con información de Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

SudánFuerzas de Apoyo RápidoSudán del Sur

Últimas Noticias

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

El presidente estadounidense mantuvo contactos directos con ambos gobiernos para sostener la tregua firmada en Kuala Lumpur, mientras la tensión vuelve a escalar con acusaciones cruzadas, un civil muerto y la suspensión del acuerdo de paz

Donald Trump conversó con los

La ONU denunció los asesinatos masivos, torturas y violaciones perpetrados por los paramilitares FAR en Sudán

En una sesión especial en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos instó a reforzar las investigaciones y la rendición de cuentas ante el creciente desastre humanitario en Sudán

La ONU denunció los asesinatos

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego

El intercambio se produjo un día después de que terroristas de Hamas entregaran el cuerpo del rehén israelí capturado durante el ataque del 7 de octubre de 2023

Israel devolvió a Gaza los

Cómo un cargamento romano perdido durante dos mil años brinda pistas sobre el uso del plomo antiguo

La colaboración entre arqueólogos y físicos alrededor de este singular hallazgo abre nuevos interrogantes sobre las aplicaciones de estos materiales en investigaciones contemporáneas. Por qué afirman que este descubrimiento pone en valor la conexión entre historia y ciencia

Cómo un cargamento romano perdido

Estados Unidos y Suiza acordaron una reducción de aranceles a cambio de una inversión millonaria

Washington y Berna sellan un pacto que rebaja los aranceles de Trump sobre productos suizos, mientras Suiza invertirá USD 200.000 millones en territorio estadounidense antes de 2028 para consolidar la relación bilateral

Estados Unidos y Suiza acordaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar cierra su peor

El dólar cierra su peor semana del año frente al peso este viernes 14 de noviembre

Germán Vargas Lleras lanzó fuertes críticas al exmagistrado César Julio Valencia por su llegada al Gobierno Petro: “Motivo de deshonra”

Javier Milei: “Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”

¿Qué es el overbooking? Matemático explica el cálculo que usan las aerolíneas para la sobreventa de pasajes

Dan prisión preventiva a los dos detenidos por el asesinato del padre Ernesto Baltazar Vilchis en Edomex

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) Croacia sella billete, Países

(Crónica) Croacia sella billete, Países Bajos lo aplaza y Alemania se acerca

Crónica del España - San Marino, 7-0

Crónica del Bayern de Múnich - Barça, 74-75

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

El G7 subraya la "urgente necesidad" de un alto el fuego "inmediato" en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La esperada respuesta de Lady

La esperada respuesta de Lady Gaga a las críticas por el Joker: “Creo que en ese momento me sentía artísticamente rebelde”

La llegada de una “villana tecnológica” revoluciona Toy Story 5: quién es Lilypad y cómo pondrá en jaque a Woody y Buzz

Meses de preparación y técnicas de combate: la impactante rutina de Liam Hemsworth para convertirse en el nuevo héroe de “The Witcher”

Eddie Murphy y una confesión que sorprendió a millones: “Cuando en las noticias hablaron sobre el TOC, pensé: ‘Es lo que yo hago’”

Una supuesta hija secreta de Ozzy Osbourne sorprendió a la familia: “Nos mandó las uñas de sus pies”