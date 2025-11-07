Mundo

Tanzania llevará a juicio a 98 personas por “traición” tras las protestas postelectorales: podrían recibir la pena de muerte

Las acusaciones surgen tras las controvertidas elecciones del 29 de octubre, cuestionadas por la Unión Africana y marcadas por las denuncias de fraude, represión y un centenar de muertos

Guardar
La presidenta Samia Suhulu Hasan
La presidenta Samia Suhulu Hasan

La Fiscalía de Tanzania ha presentado este viernes cargos por traición contra 98 personas presuntamente implicadas en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 29 de octubre. Los comicios, cuestionados por la Unión Africana por presuntas irregularidades, dieron como resultado una amplia victoria de la presidenta Samia Suhulu Hasan, en medio de una dura represión policial que, según Amnistía Internacional, dejó al menos un centenar de muertos.

Entre los principales acusados figura la joven empresaria Jennifer “Niffer” Jovin, de 26 años, quien compareció este viernes ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salaam. Jovin enfrenta acusaciones de haber incitado a la violencia durante la jornada electoral. Su detención, confirmada por la Policía Nacional en un comunicado difundido por el diario regional Mwananchi, habría ocurrido dos días después de las elecciones, aunque las autoridades no aclararon si recuperó la libertad o permaneció bajo custodia desde entonces.

El documento de acusación señala que los imputados manifestaron su “intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Ejecutivo de la República Unida de Tanzania”, causando además “graves daños a propiedades gubernamentales destinadas a proporcionar servicios necesarios”.

El delito de traición, tipificado en el Código Penal tanzano, conlleva la pena de muerte, por lo que los procesados podrían ser condenados a la horca si el tribunal los declara culpables. La Fiscalía no ha precisado cuándo comenzará el juicio.

Una protesta en Arusha, Tanzania,
Una protesta en Arusha, Tanzania, el día de las elecciones el 29 de octubre del 2025. (AP foto/str)

Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que las autoridades tanzanas perpetraron graves violaciones de derechos fundamentales en el país durante el período electoral, incluyendo casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno, por su parte, rechaza las acusaciones y asegura mantener su compromiso con las libertades civiles y el Estado de derecho.

Tras las controvertidas elecciones, las autoridades tanzanas han intensificado la represión contra la población, los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, en opinión de Irungu Houghton, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la vecina Kenia. “Los tanzanos tienen derecho a exigir responsabilidades por la represión estatal preelectoral, los asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones”, exigió.

En medio de este clima de tensión, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Tanzania, elevándola al Nivel 3. La medida aconseja a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus desplazamientos al país ante el aumento de los riesgos de disturbios civiles, criminalidad violenta, terrorismo y persecución contra personas LGTBIQ+. La decisión se produce tras los informes de violencia y represión posteriores a las elecciones del 29 de octubre, que incluyeron, además, un prolongado apagón de internet en todo el territorio nacional.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

TanzaniarepresionUltimas noticias America

Últimas Noticias

Moldavia incluyó al presidente sirio Ahmed al Sharaa en su lista de terroristas

La medida se adopta a pesar de que la ONU y Estados Unidos resolvieron levantar recientemente las sanciones internacionales contra él y su ministro del Interior

Moldavia incluyó al presidente sirio

Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción

La Casa Blanca otorgó el perdón presidencial a Glen Casada, ex líder de la Cámara de Representantes de Tennessee, y a su ex jefe de gabinete Cade Cothren, sentenciados por un esquema de contratos públicos fraudulentos

Trump indultó a otros dos

Donald Trump recibió a Viktor Orbán y dijo que evalúa eximir a Hungría de las sanciones por la compra de energía rusa

El presidente estadounidense abrió la posibilidad de una excepción para Budapest durante su reunión con el premier húngaro en la Casa Blanca, al señalar las dificultades de un país sin salida al mar para diversificar su abastecimiento

Donald Trump recibió a Viktor

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina anunció que entregará el cadáver de otro de los rehenes en Gaza

La Cruz Roja recibirá el cuerpo y lo entregará al Ejército israelí para su traslado fuera del enclave y su posterior identificación en un instituto forense

El grupo terrorista Yihad Islámica

Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” para reparar una línea eléctrica en la central nuclear de Zaporizhzhia

El acuerdo, mediado por el OIEA, busca reducir el riesgo de un accidente nuclear en la mayor planta de Europa, bajo control ruso desde 2022

Rusia y Ucrania pactaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sembrando Vida: verifica si ya

Sembrando Vida: verifica si ya recibiste tu pago de noviembre 2025 en Banco del Bienestar

Peruanos con doble nacionalidad deben seguir recomendaciones de Migraciones para viajar sin multas

Papa León XIV descarta el título de ‘Corredentora’ a la Virgen María: “Cristo es el único Redentor”, aclara el Vaticano

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 7 de noviembre

Juan Carlos Suárez, procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudió en Los Andes hasta 2023: universidad confirmó su situación

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Trump pide a la

VÍDEO: Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

EEUU retira las sanciones al presidente de transición de Siria antes de su encuentro con Trump

Así es Charlotte, el prototipo que revolucionaría la exploración espacial con la construcción de casas 3D en la Luna

El Supremo de Brasil alcanzó la mayoría de votos para rechazar las apelaciones de Bolsonaro y dejar firme la condena a 27 años de prisión

La nadadora Iris Tió, entre las galardonadas del 18º Premi Dona i Esport

ENTRETENIMIENTO

De “Shrek” a “Cómo entrenar

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

La vida después de GoldenEye: cómo Famke Janssen rompió moldes y volvió a reinventarse fuera de Hollywood

Las confesiones de Gene Simmons sobre su dieta a los 76 años: “El problema es el metabolismo”