Un narcosubmarino con 1.7 toneladas de cocaína fue interceptado en Portugal: un colombiano detenido

Una operación internacional permitió la captura de cuatro tripulantes y la incautación de un semisumergible cargado con cocaína rumbo a Europa, destacando la cooperación entre Portugal, Reino Unido y Estados Unidos - crédito Archivo DEF

La reciente intercepción de un narcosubmarino en el Atlántico central ha situado en el foco internacional a un ciudadano colombiano, uno de los cuatro tripulantes detenidos tras la operación.

La embarcación, que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína con destino a Europa, fue localizada a unos 1.852 kilómetros de la costa de Lisboa gracias a una operación conjunta liderada por autoridades portuguesas y respaldada por agencias del Reino Unido y Estados Unidos.

El arresto del colombiano, junto a dos ecuatorianos y un venezolano, subraya la dimensión transnacional de estas redes de narcotráfico y la creciente implicación de ciudadanos sudamericanos en este tipo de delitos.

De acuerdo con La Prensa Gráfica, los cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva tras comparecer ante un tribunal en las Azores.

Cuenta en X, antes Twitter, de la Policía de Portugal informando sobre la detención del narcosubmarino - crédito captura de pantalla

Las autoridades portuguesas no han divulgado la identidad del colombiano implicado en este caso, aunque han destacado que la diversidad de nacionalidades entre los detenidos evidencia la operación de una organización criminal que trasciende fronteras.

Los arrestados son considerados integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas a gran escala, y que la investigación continúa bajo la dirección de la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de la Policía Judicial portuguesa.

Respuesta de las autoridades colombianas

En relación con la postura de las autoridades colombianas, Blu Radio aclara que, en el caso de otro ciudadano colombiano vinculado a un incidente diferente en el Caribe, la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado una investigación formal.

Fuentes del organismo señalaron que no existe ningún proceso en curso contra Jhonatan Obando Pérez, quien fue repatriado tras sobrevivir a un ataque estadounidense contra un submarino en el Caribe.

La Fiscalía se encuentra en una fase preliminar de recopilación de información, con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación sobre la posible participación de estructuras criminales colombianas en este tipo de operaciones.

Hasta el momento, no se ha emitido informe de policía judicial que vincule formalmente a ciudadanos colombianos con el caso del narcosubmarino interceptado en Portugal.

Operación internacional y contexto del narcosubmarino

La operación internacional que permitió la incautación del semisumergible y la detención de los tripulantes fue posible gracias a la cooperación entre el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (Maoc), con sede en Lisboa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza Aérea Portuguesa.

La información de inteligencia compartida por el Maoc alertó sobre el inminente envío de un cargamento de cocaína hacia Europa, lo que permitió a un buque portugués localizar y abordar la embarcación en alta mar.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que la policía y la marina rodean el narcosubmarino antes de proceder a la incautación de la droga y la detención de los sospechosos.

El jefe de la unidad antidrogas de la policía portuguesa, Vítor Ananias, describió las condiciones extremas que enfrentan los tripulantes de estas embarcaciones: “Entre el calor, los gases del barco y el fuerte oleaje, con condiciones meteorológicas adversas, incluso un solo día resulta complicado para los cuatro hombres a bordo. Al cabo de 15 o 20 días, lo único que uno desea es salir de allí”, declaró Ananias en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica y El Imparcial.

Tras la incautación, la marina portuguesa no logró remolcar el narcosubmarino a puerto debido al mal tiempo y a la frágil construcción de la nave, que terminó hundiéndose en alta mar.

El uso de narcosubmarinos para el tráfico de cocaína hacia Europa se ha convertido en una modalidad recurrente en los últimos años.

En marzo de este año, las autoridades interceptaron otra embarcación similar con 6.5 toneladas de cocaína a unos 2.222 kilómetros de Lisboa.

Además, hace pocas semanas, una operación conjunta en Galicia permitió incautar 3.6 toneladas de cocaína en otro narcosubmarino, lo que evidencia la diversificación de métodos empleados por las organizaciones criminales para eludir los controles marítimos.

Diario las Américas señala que, aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de la red responsable en el caso portugués, existen sospechas sobre la posible implicación de organizaciones como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, aunque esta información no ha sido corroborada por otras fuentes.

Colombianos y antecedentes en el narcotráfico marítimo

La participación de ciudadanos colombianos en operaciones de narcotráfico internacional mediante el uso de narcosubmarinos no es un fenómeno aislado.

Blu Radio menciona antecedentes recientes, como el caso de Jhonatan Obando Pérez, quien sobrevivió a un ataque estadounidense en el Caribe y fue repatriado a Colombia sin enfrentar cargos formales.