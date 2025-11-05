Estados Unidos

Millones de personas están bajo alerta en California por las fuertes tormentas que azotarán la región

Un fenómeno meteorológico conocido como río atmosférico impactará el centro y norte del estado con poderosos vientos y lluvias

Guardar
Durante los próximos días varias
Durante los próximos días varias zonas de California serán azotadas por fuertes tormentas. (REUTERS/Carlos Barria)

Un intenso río atmosférico comenzó a impactar el norte y centro de California desde la tarde del martes 4 de noviembre de 2025, generando alertas meteorológicas por lluvias torrenciales, vientos fuertes y nevadas en zonas elevadas. Las autoridades han advertido sobre riesgos inmediatos de inundaciones, cortes de energía y afectaciones en el transporte, mientras la población se prepara para posibles interrupciones en los servicios básicos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este fenómeno marca el inicio de una serie de tormentas que se prevé afectarán la región durante la semana. El NWS ha señalado que el sistema traerá lluvias intensas, vientos dañinos y nevadas en áreas montañosas, con especial énfasis en el norte de California y zonas costeras. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 105 km/h (65 mph), con el mayor impacto previsto en North Bay, mientras que en San Francisco y Oakland se esperan ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph).

Las alertas y advertencias oficiales se mantienen vigentes en múltiples condados. El NWS ha emitido vigilancia de inundaciones, advertencias de vientos fuertes y avisos de mareas altas. Las advertencias de vientos dañinos incluyen la posibilidad de caída de árboles y líneas eléctricas, lo que podría provocar apagones generalizados. El Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco recomendó: “Carguen los teléfonos, tengan linternas listas y planifiquen para necesidades médicas. Es probable que haya interrupciones en el tránsito y el tráfico. Eviten caminar cerca de árboles, especialmente en parques”.

¿Qué es un río atmosférico?

El NWS recomendó a la
El NWS recomendó a la población tener planes de emergencia ante posibles evacuaciones. (REUTERS/Daniel Cole)

El río atmosférico es una corriente estrecha de humedad en la atmósfera que transporta grandes volúmenes de vapor de agua desde los trópicos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Estos sistemas suelen presentarse en la costa oeste de Estados Unidos durante el invierno y, aunque pueden contribuir a la recarga de embalses, también representan un riesgo de inundaciones, deslizamientos y cortes de energía. Meteorólogos de AccuWeather indicaron que la tormenta actual es la primera de varias previstas para la semana, con la posibilidad de nevadas confinadas a elevaciones superiores a los 2.400 metros (8.000 pies).

Alertas y advertencias oficiales vigentes

El NWS ha mantenido en vigor una serie de alertas, entre ellas vigilancia de inundaciones para los condados de Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino y Trinity, así como advertencias de vientos fuertes para North Bay y Lake Tahoe. La advertencia de vientos en North Bay estará activa desde las 22:00 del martes hasta las 16:00 del miércoles, con ráfagas que podrían superar los 105 km/h (65 mph) en áreas costeras y montañosas. En San Francisco y Oakland, rige una advertencia menos severa por vientos de hasta 80 km/h (50 mph). Además, se ha emitido un aviso de inundación costera por mareas altas en la bahía de San Francisco y San Pablo.

Afectaciones previstas por región

Otras regiones de California podrían
Otras regiones de California podrían experimentar lluvias más ligeras como remanentes de las fuertes tormentas. (REUTERS/Daniel Cole)

Las regiones más expuestas incluyen North Bay, donde se esperan lluvias acumuladas de hasta 50 mm (2 pulgadas) y vientos intensos. La lluvia llegará a North Bay poco después de la medianoche del miércoles, a San Francisco hacia las 4:00 y a San José en las horas siguientes. En San Francisco y Oakland, se prevé menos de 25 mm (1 pulgada) de lluvia, aunque la intensidad podría causar inundaciones localizadas durante el horario de mayor tránsito. En Lake Tahoe, la advertencia de vientos incluye ráfagas de hasta 105 km/h (65 mph) y olas de 0,9 a 1,5 metros (3 a 5 pies), una situación poco habitual en la zona. En el sur de la bahía y Santa Cruz, las lluvias podrían superar los 25 mm (1 pulgada) en zonas montañosas, mientras que en San José se esperan acumulados menores.

Impactos en servicios y transporte

Las condiciones meteorológicas ya han provocado cortes de energía que afectan a más de 8.000 personas en el norte de California. El NWS advirtió que los vientos dañinos pueden derribar árboles y líneas eléctricas, con la expectativa de apagones generalizados. El tránsito y el transporte público también se ven amenazados: San Francisco Chronicle informa que el aeropuerto internacional de San Francisco podría registrar retrasos adicionales por los vientos, y que las rutas de ferry podrían suspenderse debido al mal estado del mar. Las lluvias intensas durante la mañana del miércoles podrían ralentizar el tráfico y afectar el servicio de BART, el sistema de trenes urbanos.

Temas Relacionados

Río atmosféricoCaliforniaServicio Meteorológico Nacional (NWS)InundacionesAlertas meteorológicasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Así reseñaron los medios del mundo el triunfo de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York

Los principales titulares fueron para el triunfo del demócrata, el primer alcalde musulmán de Nueva York, cuya victoria fue interpretada como un cambio político de gran impacto en Estados Unidos

Así reseñaron los medios del

Donald Trump destacará los logros económicos de su gestión en el aniversario de su reelección

El presidente estadounidense participará este miércoles en el American Business Forum, un evento internacional. Avances en materia financiera e inversiones extranjeras serán el foco de su discurso

Donald Trump destacará los logros

Estos son los eventos astronómicos más importantes de noviembre 2025, según la NASA

El mes estará marcado por una combinación de fenómenos visibles desde distintos puntos del planeta, incluidos una Superluna brillante y varias lluvias de meteoros

Estos son los eventos astronómicos

USCIS advierte sobre un error común que puede hacerte perder la Green Card sin darte cuenta

Las autoridades migratorias estadounidenses recordaron que las ausencias prolongadas fuera del país pueden derivar en la cancelación del estatus de residencia permanente

USCIS advierte sobre un error

Cubierta de pintura contra su voluntad, una perra maltratada encuentra nuevo destino en Pensilvania

Además del daño psicológico que dejó en ella el episodio traumático, la sustancia tóxica provocó en la piel del animal una grave erupción alérgica

Cubierta de pintura contra su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Plata: golpearon y asaltaron

La Plata: golpearon y asaltaron a una pareja en su casa, intentaron huir y los detuvieron minutos después

Alejandro Mesa, profesor en el extranjero: “Hay tres cosas que en España son muchísimo mejores que en Irlanda”

Se encuentran abiertas las inscripciones en varias universidades públicas: cómo aplicar, hay opciones presenciales y virtuales

Fue habitante de calle y ahora es el mejor Icfes de Bogotá: la historia de superación Jonathan Vergara

Amiga de Jaime Esteban Moreno ya se había relacionado con el capturado: “No tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira”

INFOBAE AMÉRICA
El modelo colombiano de cultura

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Bob Dylan recibió un doctorado honoris causa de Berklee College of Music por su influencia en la música moderna

La RFEF se reúne con la AFA para abordar distintos asuntos jurídicos y de disciplina deportiva

Segittur entrega distintivo DTI a Arequipa, primer destino peruano evaluado

Encontraron la telaraña más grande del mundo en una cueva de azufre entre Grecia y Albania

ENTRETENIMIENTO

Bob Dylan recibió un doctorado

Bob Dylan recibió un doctorado honoris causa de Berklee College of Music por su influencia en la música moderna

Así fue el gesto de Justin Theroux, ex esposo de Jennifer Aniston, ante la nueva relación de la actriz

Robert Pattinson revela que aún le preguntan por Crepúsculo todos los días

“Vi el primer episodio y es fenomenal”: Jonathan Bailey adelantó una escena que impactará en la cuarta temporada de Bridgerton

Anthony Hopkins le envía un emotivo mensaje a su hija tras años de distanciamiento: “Lamento haberla herido cuando me fui de casa”