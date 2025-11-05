Millones de personas están bajo alerta en California por las fuertes tormentas que azotarán la región

Durante los próximos días varias zonas de California serán azotadas por fuertes tormentas. (REUTERS/Carlos Barria)

Un intenso río atmosférico comenzó a impactar el norte y centro de California desde la tarde del martes 4 de noviembre de 2025, generando alertas meteorológicas por lluvias torrenciales, vientos fuertes y nevadas en zonas elevadas. Las autoridades han advertido sobre riesgos inmediatos de inundaciones, cortes de energía y afectaciones en el transporte, mientras la población se prepara para posibles interrupciones en los servicios básicos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este fenómeno marca el inicio de una serie de tormentas que se prevé afectarán la región durante la semana. El NWS ha señalado que el sistema traerá lluvias intensas, vientos dañinos y nevadas en áreas montañosas, con especial énfasis en el norte de California y zonas costeras. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 105 km/h (65 mph), con el mayor impacto previsto en North Bay, mientras que en San Francisco y Oakland se esperan ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph).

Las alertas y advertencias oficiales se mantienen vigentes en múltiples condados. El NWS ha emitido vigilancia de inundaciones, advertencias de vientos fuertes y avisos de mareas altas. Las advertencias de vientos dañinos incluyen la posibilidad de caída de árboles y líneas eléctricas, lo que podría provocar apagones generalizados. El Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco recomendó: “Carguen los teléfonos, tengan linternas listas y planifiquen para necesidades médicas. Es probable que haya interrupciones en el tránsito y el tráfico. Eviten caminar cerca de árboles, especialmente en parques”.

¿Qué es un río atmosférico?

El NWS recomendó a la población tener planes de emergencia ante posibles evacuaciones. (REUTERS/Daniel Cole)

El río atmosférico es una corriente estrecha de humedad en la atmósfera que transporta grandes volúmenes de vapor de agua desde los trópicos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Estos sistemas suelen presentarse en la costa oeste de Estados Unidos durante el invierno y, aunque pueden contribuir a la recarga de embalses, también representan un riesgo de inundaciones, deslizamientos y cortes de energía. Meteorólogos de AccuWeather indicaron que la tormenta actual es la primera de varias previstas para la semana, con la posibilidad de nevadas confinadas a elevaciones superiores a los 2.400 metros (8.000 pies).

Alertas y advertencias oficiales vigentes

El NWS ha mantenido en vigor una serie de alertas, entre ellas vigilancia de inundaciones para los condados de Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino y Trinity, así como advertencias de vientos fuertes para North Bay y Lake Tahoe. La advertencia de vientos en North Bay estará activa desde las 22:00 del martes hasta las 16:00 del miércoles, con ráfagas que podrían superar los 105 km/h (65 mph) en áreas costeras y montañosas. En San Francisco y Oakland, rige una advertencia menos severa por vientos de hasta 80 km/h (50 mph). Además, se ha emitido un aviso de inundación costera por mareas altas en la bahía de San Francisco y San Pablo.

Afectaciones previstas por región

Otras regiones de California podrían experimentar lluvias más ligeras como remanentes de las fuertes tormentas. (REUTERS/Daniel Cole)

Las regiones más expuestas incluyen North Bay, donde se esperan lluvias acumuladas de hasta 50 mm (2 pulgadas) y vientos intensos. La lluvia llegará a North Bay poco después de la medianoche del miércoles, a San Francisco hacia las 4:00 y a San José en las horas siguientes. En San Francisco y Oakland, se prevé menos de 25 mm (1 pulgada) de lluvia, aunque la intensidad podría causar inundaciones localizadas durante el horario de mayor tránsito. En Lake Tahoe, la advertencia de vientos incluye ráfagas de hasta 105 km/h (65 mph) y olas de 0,9 a 1,5 metros (3 a 5 pies), una situación poco habitual en la zona. En el sur de la bahía y Santa Cruz, las lluvias podrían superar los 25 mm (1 pulgada) en zonas montañosas, mientras que en San José se esperan acumulados menores.

Impactos en servicios y transporte

Las condiciones meteorológicas ya han provocado cortes de energía que afectan a más de 8.000 personas en el norte de California. El NWS advirtió que los vientos dañinos pueden derribar árboles y líneas eléctricas, con la expectativa de apagones generalizados. El tránsito y el transporte público también se ven amenazados: San Francisco Chronicle informa que el aeropuerto internacional de San Francisco podría registrar retrasos adicionales por los vientos, y que las rutas de ferry podrían suspenderse debido al mal estado del mar. Las lluvias intensas durante la mañana del miércoles podrían ralentizar el tráfico y afectar el servicio de BART, el sistema de trenes urbanos.