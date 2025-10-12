Mundo

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Eyal Zamir habló en la víspera de la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados en Gaza

Guardar
El nuevo Jefe del Estado
El nuevo Jefe del Estado Mayor, el mayor general Eyal Zamir, visita el Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más sagrado del judaísmo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 5 de marzo de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, reconoció este domingo como un “fracaso devastador” el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que grupo terrorista Hamas mató a casi 1.200 personas en territorio israelí y secuestraron a otras 251 y que desencadenó una brutal ofensiva de dos años como represalia en Gaza.

“Salimos para defender (al país) el 7 de octubre, tras un fracaso devastador que quedará grabado en la memoria de todos los soldados y comandantes israelíes”, dijo Zamir según un comunicado difundido por el Ejército de Israel.

Las palabras de Zamir se producen en la víspera de la liberación de los rehenes que quedan en la Franja de Gaza (48 en total, al menos 28 de ellos muertos), que las autoridades israelíes estiman que se producirá a primera hora de la mañana.

En el comunicado, el jefe del Ejército advierte de que las tropas han completado su redistribución en Gaza hasta la “línea amarilla” definida por la Casa Blanca para la primera fase de su retirada (y que deja más de la mitad de Gaza aún bajo control militar israelí).

“En la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) han completado su redistribución, y están en completa preparación; estamos listos para atacar a cualquier enemigo que se atreva a alzar la cabeza”, dijo este domingo el teniente general.

“Seguiremos actuando para forjar una realidad de seguridad que garantice que la Franja de Gaza ya no represente una amenaza para el Estado de Israel y sus civiles”, apuntó el alto mando militar.

Además, Zamir aseguró que ya ha puesto en marcha la operación “Regreso a Casa” para recibir a los rehenes que mañana lunes serán liberados por Hamas. “En pocas horas, todos estaremos reunidos: un solo pueblo, abrazados y unidos”, dijo Zamir.

Una mujer en un memorial
Una mujer en un memorial para los asesinados y secuestrados en el ataque del 7 de octubre del 2023 perpetrado por el grupo palestino Hamás contra Israel. Foto tomada cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel, el 13 de mayo del 2024 (AP foto/Leo Correa)

“Nos alegraremos al ver a nuestros rehenes vivos regresar con sus familias y lamentaremos el regreso de aquellos que fueron asesinados, entre ellos nuestros heroicos soldados caídos en combate”, añadió, recordando a los 915 soldados muertos en las operaciones tras el 7 de octubre.

Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando “grandes desafíos” en materia de seguridad, alegando que “enemigos” del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo decirles: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos”, aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante “grandes oportunidades” sobre las que no dio más detalles.

El alto el fuego, que marca el inicio de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, entró en vigor el viernes al mediodía, tras el repliegue de las fuerzas israelíes de varias ciudades gazatíes acorde a lo pactado.

El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados “el lunes temprano” y queda por saber si la entrega de los 28 rehenes muertos será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Según la portavoz de la oficina del primer ministro israelí Shosh Bedrosian, los casi 2.000 prisioneros palestinos serán liberados en el momento en que Israel confirme que los rehenes salida de Gaza está pactada para el lunes estén todos en territorio israelí.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IsraelEyal ZamirGazaPalestinaHamasGuerra en GazaGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Cómo será la agenda de Trump en su viaje a Israel y Egipto para sellar la paz en Gaza

El presidente estadounidense viaja a Oriente Medio para participar en reuniones y una cumbre internacional que busca consolidar la tregua entre Israel y los terroristas de Hamas

Cómo será la agenda de

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

El presidente designó un nuevo gabinete luego de renovarle la confianza al primer ministro Sébastien Lecornu, quien había presentado su renuncia el pasado lunes. Le Pen y sus aliados volvieron a amenazar con censurarlo en el Parlamento

Crisis política en Francia: Emmanuel

Donald Trump partió rumbo a Medio Oriente para sellar la paz en Gaza: “La guerra terminó”

El presidente de Estados Unidos aterrizará primero en Israel, donde hablará ante el Parlamento, y luego se trasladará a El Cairo para encabezar junto a su homólogo egipcio la cumbre a la que asistirán una veintena de líderes internacionales

Donald Trump partió rumbo a

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

El secretario de Estado Marco Rubio condenó las redadas efectuadas por el Partido Comunista como un “ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe”

EEUU exigió al régimen de

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

El primer ministro, quien apeló a la unidad nacional, afirmó que los “enemigos” del país intentan recuperarse para volver a atacarlo

Netanyahu advirtió que Israel tendrá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro generó polémica con su

Petro generó polémica con su opinión del intento de asesinato hacia Piedad Córdoba en 1999: “La verdad os hará libres”

El mundo del trabajo que viene: 7 consejos de un experto de Goldman Sachs para usar la IA

Línea 1 del Metro CDMX: Clara Brugada confirma que reapertura hasta Observatorio será el 16 de noviembre

Le robaron el celular y la extorsionaron para no publicar fotos y videos íntimos: así fue capturado el hombre por sextorsión

Estas son las 20 obras de infraestructura vial en Colombia que serán intervenidas con urgencia por Invías del 2026 al 2035

INFOBAE AMÉRICA
Cómo será la agenda de

Cómo será la agenda de Trump en su viaje a Israel y Egipto para sellar la paz en Gaza

Le Pen anuncia una moción de censura contra el nuevo gobierno francés este mismo lunes

Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona y que el Inuncat pasa a Emergencia

Reino Unido anuncia casi 23 millones más en ayuda para Gaza

(Crónica) Un Memphis de récord lidera a la 'Oranje' y Polonia cumple con Lewandowski

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años

Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

Revelan detalles de las últimas semanas de Diane Keaton antes de su muerte: “Estaba muy delgada”

La estrella de Broadway, Joshua Henry compartió sus claves para tener una voz destacada con ejercicios pliométricos

Josh Brolin reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad potencia su carrera actoral: “Siento mucho miedo. Y eso me gusta”