Unos hermanos colombianos eran los “narcos más poderosos” del mundo: su estilo de vida los hizo caer

Autoridades de Colombia y España desarticularon una red transnacional dedicada al lavado de activos, vinculada al narcotráfico y al servicio del denominado Clan del Golfo. El operativo resultó en la captura y judicialización de dos personas en territorio colombiano, mientras que en España fueron detenidas otras tres, lo que evidencia el alcance internacional de la organización criminal.

Las investigaciones determinaron que la red blanqueó un total de 182.000 millones de pesos, producto de actividades ilegales como el tráfico de estupefacientes entre territorio colombiano y europeo. Los implicados usaron vehículos y otros bienes para mover grandes sumas de dinero ilícito entre ambos países, ocultando así el origen de los fondos provenientes del narcotráfico.

La red de tráfico de drogas desarticulada por las autoridades era liderada por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, capturados en suelo español y señalados de introducir más de 120 toneladas de cocaína al año en Europa y de haber construido un imperio criminal que operaba casi sin dejar rastro.

El estilo de vida, de lujo y ostentación que los Prada Moriones llevaban fue el detalle que guio a las autoridades de ambas naciones para dar con su captura. Residían en exclusivos sectores, se movilizaban en vehículos de alta gama y realizaban frecuentes viajes internacionales, todo sin una justificación económica acorde.

Los hermanos se caracterizaban por asistir a fiestas privadas donde compartían con empresarios y celebridades europeas, financiando estos excesos con las ganancias del narcotráfico. Para facilitar sus operaciones logísticas y financieras, empleaban empresas fachadas en territorio español, lo que les permitió asentarse e impulsar su red en Europa.

La investigación, iniciada en 2022, permitió identificar a estos “narcos invisibles” o de “cuarta generación”, quienes se distinguían por evitar cualquier exposición pública y manejar sus operaciones a través de estructuras empresariales aparentemente legales. De acuerdo con las autoridades, los Prada Moriones mantenían un perfil bajo y su movilidad internacional les permitió eludir la identificación por parte de las fuerzas de seguridad durante años.

El alcance económico de la organización quedó evidenciado tras la ocupación, por parte de la Fiscalía, de 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, tres sociedades y cuatro establecimientos de comercio ubicados en Pereira, Cartagena y Bogotá, con un valor total superior a 53.000 millones de pesos.

Además, otros bienes por 200 millones de pesos fueron afectados con fines de comiso, todos ellos vinculados a la red criminal. Estas medidas cautelares incluyeron la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, según lo ordenado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

El Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del país, se beneficiaba directamente de las actividades de esta red. Su participación en el narcotráfico internacional y el uso de estrategias complejas para el lavado de dinero han representado un desafío constante para las autoridades, que buscan frenar el flujo de recursos que sostiene la expansión de estas estructuras delictivas.

La operación conjunta entre Colombia y España subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. El trabajo coordinado permitió no solo la captura de los responsables, sino también la incautación de bienes empleados para el blanqueo de capitales, debilitando así las bases financieras del narcotráfico.

La Guardia Civil española calificó a los hermanos Prada Moriones como “posiblemente los narcos más poderosos en activo a nivel global”, en reconocimiento al alcance y sofisticación de su estructura. El avance de la investigación se vio fortalecido por la interceptación de comunicaciones a través de la aplicación encriptada Sky ECC, lo que permitió a las autoridades acreditar la estructura de la organización, sus capacidades operativas y vincularlos a múltiples incautaciones de cocaína, todo ello con un nivel de detalle sin precedentes, según informaron las autoridades españolas.