Mundo

Unos hermanos colombianos eran los “narcos más poderosos” del mundo: su estilo de vida los hizo caer

La operación internacional permitió capturar a sospechosos en ambos países y confiscar bienes usados para mover fondos ilícitos entre continentes

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Según las autoridades españolas, los
Según las autoridades españolas, los hermanos Prada se podrían considerar "los narcos más poderosos del mundo" - crédito Guardia Civil Española

Autoridades de Colombia y España desarticularon una red transnacional dedicada al lavado de activos, vinculada al narcotráfico y al servicio del denominado Clan del Golfo. El operativo resultó en la captura y judicialización de dos personas en territorio colombiano, mientras que en España fueron detenidas otras tres, lo que evidencia el alcance internacional de la organización criminal.

Las investigaciones determinaron que la red blanqueó un total de 182.000 millones de pesos, producto de actividades ilegales como el tráfico de estupefacientes entre territorio colombiano y europeo. Los implicados usaron vehículos y otros bienes para mover grandes sumas de dinero ilícito entre ambos países, ocultando así el origen de los fondos provenientes del narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La red de tráfico de drogas desarticulada por las autoridades era liderada por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, capturados en suelo español y señalados de introducir más de 120 toneladas de cocaína al año en Europa y de haber construido un imperio criminal que operaba casi sin dejar rastro.

El estilo de vida, de lujo y ostentación que los Prada Moriones llevaban fue el detalle que guio a las autoridades de ambas naciones para dar con su captura. Residían en exclusivos sectores, se movilizaban en vehículos de alta gama y realizaban frecuentes viajes internacionales, todo sin una justificación económica acorde.

Los hermanos se caracterizaban por asistir a fiestas privadas donde compartían con empresarios y celebridades europeas, financiando estos excesos con las ganancias del narcotráfico. Para facilitar sus operaciones logísticas y financieras, empleaban empresas fachadas en territorio español, lo que les permitió asentarse e impulsar su red en Europa.

Los hermanos frecuentaban fiestas ptivadas
Los hermanos frecuentaban fiestas ptivadas con empresarios - crédito Adobe

La investigación, iniciada en 2022, permitió identificar a estos “narcos invisibles” o de “cuarta generación”, quienes se distinguían por evitar cualquier exposición pública y manejar sus operaciones a través de estructuras empresariales aparentemente legales. De acuerdo con las autoridades, los Prada Moriones mantenían un perfil bajo y su movilidad internacional les permitió eludir la identificación por parte de las fuerzas de seguridad durante años.

El alcance económico de la organización quedó evidenciado tras la ocupación, por parte de la Fiscalía, de 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, tres sociedades y cuatro establecimientos de comercio ubicados en Pereira, Cartagena y Bogotá, con un valor total superior a 53.000 millones de pesos.

Además, otros bienes por 200 millones de pesos fueron afectados con fines de comiso, todos ellos vinculados a la red criminal. Estas medidas cautelares incluyeron la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, según lo ordenado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

Los hermanos fueron capturados en
Los hermanos fueron capturados en España - crédito Guardia Civil Española

El Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del país, se beneficiaba directamente de las actividades de esta red. Su participación en el narcotráfico internacional y el uso de estrategias complejas para el lavado de dinero han representado un desafío constante para las autoridades, que buscan frenar el flujo de recursos que sostiene la expansión de estas estructuras delictivas.

La operación conjunta entre Colombia y España subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. El trabajo coordinado permitió no solo la captura de los responsables, sino también la incautación de bienes empleados para el blanqueo de capitales, debilitando así las bases financieras del narcotráfico.

Los hermanos tenían empresas fachadas
Los hermanos tenían empresas fachadas en España - Europa Press

La Guardia Civil española calificó a los hermanos Prada Moriones como “posiblemente los narcos más poderosos en activo a nivel global”, en reconocimiento al alcance y sofisticación de su estructura. El avance de la investigación se vio fortalecido por la interceptación de comunicaciones a través de la aplicación encriptada Sky ECC, lo que permitió a las autoridades acreditar la estructura de la organización, sus capacidades operativas y vincularlos a múltiples incautaciones de cocaína, todo ello con un nivel de detalle sin precedentes, según informaron las autoridades españolas.

Temas Relacionados

Lavado de activosClan del GolfoNarcotráfico internacionalColombiaEspañaHermanos PradaNarcotráficoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense también habló sobre las próximas fases del plan: “Creo que veremos la reconstrucción de Gaza. Estamos formando un consejo, un Consejo de Paz, así creemos que se llamará”

Trump afirmó que los rehenes

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

El Departamento de Comercio acusó a las compañías de facilitar la adquisición de componentes electrónicos empleados en drones operados por aliados de Irán

Estados Unidos incorporó a 15

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Escasez de divisas, racionamiento de combustibles y proyectos industriales inconclusos marcan el cierre de gestión del presidente

A días del balotaje, Bolivia

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

La mediación internacional concretó un avance diplomático que incluye la intervención directa de Estados Unidos y Egipto, con un compromiso oficial para restablecer el contacto entre personas desaparecidas y sus allegados

Las familias de los rehenes

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso encabezó una delegación para participar en la conmemoración del 80º aniversario del Partido del Trabajo de Corea, en un contexto de acercamiento político, militar y diplomático entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un

Medvedev viajó a Pyongyang para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Otty Patiño reporta un nuevo avance en el proceso de paz entre Los Pepes y Los Costeños: en esto consiste

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Guterres ve en el primer acuerdo de Israel y Hamás una "oportunidad trascendental" para los dos Estados

La Cámara de Diputados argentina limita el uso de los decretos de urgencia, pero el texto vuelve al Senado

Guterres, "alarmado" por el ataque del Ejército de Birmania durante una vigilia en la región de Sagaing

Costa Rica propondrá a su exvicepresidenta Grynspan para suceder a Guterres en la Secretaría General de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Una influencer de 9 años

Una influencer de 9 años con cáncer celebró su última Navidad con su familia

Courteney Cox sorprende en redes tocando Nirvana en la batería y revive el clásico baile con Bruce Springsteen

El fenómeno Beéle: de Barranquilla al top global de Spotify

Megadeth anuncia su gira final con Sudamérica como escenario especial y desata una ola de nostalgia entre los fans

¿Renace Guns N’ Roses? Slash y Richard Fortus brindaron detalles de la nueva etapa de la mítica banda tras años de conflictos