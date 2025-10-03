Tras 300 años, el millonario botín de la Flota del Tesoro emerge de las aguas de Florida

Buzos recuperan más de un millón de dólares en monedas de oro y plata de la Flota del Tesoro de 1715 (1715 Fleet-Queens Jewels, LLC)

En el verano de 1715, la Flota del Tesoro, también conocida como la Flota de la Plata, sufrió uno de los naufragios más trágicos de la historia marítima. Esta flota constaba de once barcos que partieron de Cuba rumbo a España, transportando un valioso cargamento compuesto por monedas y joyas provenientes del Nuevo Mundo.

Se estima que el tesoro que llevaban a bordo alcanzaba un valor de 400 millones de dólares, cifra que da cuenta de la magnitud económica del transporte. Sin embargo, el huracán que azotó las costas de Florida en julio de 1715 cambió el curso de la historia para siempre.

El fenómeno meteorológico, de extraordinaria violencia, provocó que todos los barcos naufragaran en el Atlántico, lo que resultó en la pérdida de más de mil vidas humanas y sumergió el tesoro a las profundidades del mar. Desde entonces, los restos de la Flota del Tesoro han sido objeto de información, leyenda y extensas búsquedas, convirtiéndose en un enigma que ha cautivado tanto a historiadores como a buscadores de tesoros.

Descubrimientos recientes: hallazgo y recuperación de monedas y artefactos

Transcurridos más de tres siglos desde el desastre, los esfuerzos de exploración han generado resultados sobresalientes. Durante el último verano, un equipo de buzos que opera bajo la firma 1715 Fleet-Queens Jewels, LLC, empresa que posee los derechos exclusivos de rescate de los pecios, logró un hallazgo notable.

Los rescatadores consiguieron recuperar 1,051 monedas de plata conocidas como reales y cinco monedas de oro denominadas escudos, junto con otros artefactos de oro. El valor total del botín extraído del fondo marino se estimó en alrededor de un millón de dólares. El hallazgo fue anunciado oficialmente por la compañía, resaltando la excepcionalidad de la operación y reavivando el interés público y mediático por la historia de la Flota del Tesoro.

Las fechas y las marcas de ceca aún son visibles en muchas de las monedas (1715 Fleet-Queens Jewels, LLC)

“La mejor manera de describirlo es como si perdieras algo que realmente querías y casi hubieras aceptado que nunca lo volverías a encontrar, y de repente, aparece”, dijo Levin Shavers, uno de los rescatadores y capitán del M/V JustRight, a WTSP-TV. “Es una sensación increíble” añadió.

Proceso legal y derechos de propiedad del tesoro recuperado

Treasure Coast Newspapers informó que a pesar de la magnitud del hallazgo, la apropiación del tesoro está sujeta a un esquema legal bien definido. Según lo establecido, el tesoro hallado en los naufragios pertenece, en primera instancia, al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Dentro de este marco legal, el estado de Florida se reserva el derecho de reclamar hasta un 20% de los objetos o monedas rescatados. El resto del botín se divide entre la empresa rescatista y sus participantes directos según acuerdos internos. Este modelo de reparto busca garantizar tanto la custodia pública de los bienes culturales como la remuneración por los riesgos y el trabajo de los rescatadores.

La normativa vigente también establece procedimientos específicos para el inventario, valoración y eventual protección de los artefactos, garantizando que piezas de relevancia sean preservadas para la investigación o exhibición pública, mientras otros objetos pueden pasar a manos privadas conforme lo dictan las resoluciones judiciales.

Características de las monedas y artefactos recuperados

“Cada moneda tiene una historia”, explica Shavers a Treasure Coast Newspapers. “Todas tienen fechas diferentes. Hemos visto monedas desde 1698 hasta 1714. Estas monedas se usaban en el Nuevo Mundo. ¿Qué iban a comprar de regreso a casa?”, añadió.

Las monedas han permanecido en el fondo marino durante más de 300 años (1715 Fleet-Queens Jewels, LLC)

Los rescatadores sospechan que las monedas estuvieron guardadas de forma segura dentro de un contenedor que se rompió durante la tormenta. Algunas parecen estar incrustadas con los restos de un saco de arpillera, lo que sugiere que podría haber aún más monedas esparcidas por el fondo marino. “En el pasado, hay evidencia de que encontraron un cofre que contenía tres sacos de arpillera, cada uno con unas 1000 monedas”, declaró Shavers a Treasure Coast Newspapers.

Hallazgos previos y objetos notables encontrados por los rescatadores

Las labores de rescate de la Flota del Tesoro no son nuevas. Según informó McClatchy News, el año pasado, el mismo grupo de buceadores consiguió recuperar 200 monedas de plata, una pistola de chispa, un jarrón de cerámica, un juego de llaves de bronce y los restos de una caja de madera de los mismos naufragios. Entre estos objetos, destaca la pistola que fue hallada con el martillo amartillado, probablemente resultado de los movimientos producidos por las corrientes oceánicas a lo largo de los siglos.

En 2018, los esfuerzos llevaron incluso al rescate de un cañón de uno de los pecios, conocido específicamente como el naufragio de Sandy Point. A estos elementos se suman raras botellas de vidrio intactas, conocidas como “botellas de cebolla”, que hoy forman parte del programa de préstamo de artefactos de Florida, el cual distribuye miles de piezas entre investigadores e instituciones para fines científicos y educativos.

Perspectivas y próximos pasos en la búsqueda de la Flota del Tesoro

La recuperación de más de mil monedas durante el último verano supone un avance relevante en la exploración de la Flota del Tesoro, pero los propios rescatistas afirman que el trabajo está lejos de concluir. Según sus cálculos y con base en evidencia histórica, al menos cinco de los barcos que naufragaron en 1715 aún no han sido localizados. Las expectativas sobre la existencia de más tesoros y artefactos bajo el mar son elevadas, y el equipo manifiesta su intención de continuar mientras existan posibilidades materiales y científicas para realizar nuevas búsquedas.

La tarea, reconocen los buzos, está lejos de agotarse, pues el volumen de objetos depositados por el huracán en apenas minutos sigue disperso, y su localización completa puede llevar años o incluso décadas de esfuerzo continuado. Con cada campaña de inmersión, los equipos no solo buscan nuevos tesoros, sino que aportan elementos para reconstruir la historia del comercio, la navegación y la vida en el mundo hispanoamericano de hace tres siglos.