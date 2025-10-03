Mundo

De un templo dorado a un hueso de dinosaurio y un Tesla: la insólita colección de objetos que ya orbitan el espacio

El impulso de trascender y marcar territorio ha llevado a lanzar desde reliquias religiosas hasta automóviles y restos humanos más allá de la atmósfera

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Fragmentos de historia, ADN, cenizas
Fragmentos de historia, ADN, cenizas y hasta un deportivo rojo forman parte de la singular lista de elementos enviados fuera de la atmósfera, reflejando motivaciones simbólicas y aspiraciones humanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso de trascender límites y dejar huella llevó a la humanidad a lanzar al espacio desde reliquias religiosas hasta automóviles y restos humanos. El ejemplo más reciente es el de un pequeño templo budista cubierto de lámina dorada, con una figura de Buda en su interior, que en diciembre de 2024 fue protagonista de un singular intento por alcanzar la órbita terrestre.

Aunque la misión no logró completar su objetivo, el cohete que lo transportaba superó los 110 kilómetros de altitud y consiguió, por primera vez, que el Dainichi Nyorai —el Buda del Cosmos— y su mandala viajaran al espacio exterior. Este episodio ilustró la creciente obsesión por enviar objetos, restos humanos, artefactos culturales y automóviles fuera de la atmósfera, en una nueva carrera que trascendió la ciencia.

Un templo dorado, un hueso
Un templo dorado, un hueso de dinosaurio y un Tesla: los insólitos objetos que orbitan el espacio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de objetos enviados más allá de la atmósfera resulta tan diversa como insólita. Según The Conversation, la empresa Celestis despachó cenizas y ADN de personas y mascotas al espacio desde 1994. En 1997, organizó el “Founders Flight”, el primer vuelo memorial que transportó los restos cremados de veinticuatro personas, incluida Gene Roddenberry, creadora de Star Trek. Aunque los restos regresaron a la atmósfera cinco años después, para muchas familias significó una forma simbólica de alcanzar la inmortalidad. Esta práctica se extendió a animales de compañía, como ocurrió en el fallido lanzamiento de enero de 2024, que incluyó cenizas de Roddenberry y de un perro llamado Indica-Noodle Fabiano.

El deseo de dejar una marca en el cosmos no se limitó a personas y mascotas. En 2014, un fragmento de hueso de Tyrannosaurus rex viajó a bordo de la nave Orion de la NASA, con el objetivo de recordar la vasta historia de la vida en la Tierra. Incluso las misiones tripuladas participaron en este fenómeno: la misión Apollo 15 depositó una placa conmtestemorativa en la Luna en 1971 en homenaje a los astronautas fallecidos.

La obsesión humana por dejar
La obsesión humana por dejar huella lleva desde reliquias religiosas hasta restos humanos fuera de la atmósfera - (Imagen ilustrativa Infobae)

Motivaciones humanas y simbolismo en los envíos espaciales

Las razones para enviar objetos al espacio excedieron el afán exploratorio. Existe un impulso profundamente arraigado en la naturaleza humana por ser los primeros en alcanzar algo, lo que otorgó a los pioneros una influencia desmesurada en relación con quienes les siguieron. Este fenómeno, que el biólogo Ernst Mayr denominó “efecto fundador”, convirtió la carrera por los envíos espaciales en una extensión moderna del deseo de destacar y perdurar.

No todas las motivaciones resultaron tan explícitas. El anhelo de inmortalidad, la nostalgia por la historia y la esperanza de comunicación con otras formas de vida suelen entrelazarse. El envío de restos humanos y fragmentos de dinosaurio respondió tanto al deseo de trascender la muerte como a la voluntad de mantener viva la historia de la Tierra fuera de sus límites. Simultáneamente, la inclusión de mensajes religiosos y culturales evidenció una aspiración aún más ambiciosa: que, eventualmente, otra inteligencia pudiera encontrar y descifrar estos símbolos.

Algunos episodios bordearon lo insólito. La emisión de Poetica Vaginal, una señal basada en contracciones vaginales transformadas en datos y transmitida en 1986 hacia la constelación de Eridanus por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La intervención de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, encargada de la instalación terrestre, interrumpió el intento de realizar una transmisión más potente. En 2010, una invitación a una ópera klingon —escrita en el idioma ficticio de Star Trek— fue enviada a la estrella Arcturus en la constelación de Bootes, un gesto más asociado a la excentricidad que a un mensaje representativo de la especie humana.

El envío de objetos al
El envío de objetos al espacio refleja motivaciones simbólicas, históricas y culturales más allá de la ciencia - (Imagen ilustrativa Infobae)

Objetos emblemáticos y futuro de los envíos espaciales

El lanzamiento del Tesla Roadster de Elon Musk en 2018 es quizás el ejemplo más célebre. El deportivo de color rojo cereza viaja por el espacio junto a un maniquí en el asiento del conductor y la canción “Space Oddity” de David Bowie sonando en la radio. Actualmente, se encuentra a unos 248 millones de kilómetros de la Tierra y cruza múltiples veces la órbita de Marte. Este acto, además de su apariencia excéntrica, representó una declaración de intenciones: reservar un lugar en el espacio para posibles usos futuros.

El significado simbólico de estos envíos fue mucho más allá de la extravagancia. Depositar objetos fuera del planeta equivalente a marcar territorio, igual que quien coloca una toalla para reservar una tumbona. La futura infraestructura espacial, que dependerá de la explotación de recursos en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, se anticipó con estos gestos. La Luna, Marte y otras áreas cercanas se perfilaron como escenarios clave no solo científica o comercialmente, sino también para la proyección cultural y civilizatoria.

A pesar de la variedad y peculiaridad de los objetos enviados, todos estos actos compartieron una intención común: dejar constancia de la presencia humana y preparar el terreno para un futuro todavía incierto. Los objetos que hoy orbitan la Tierra y el espacio exterior son, en última instancia, señales de la voluntad de ocupar y transformar el cosmos, aunque aún no sepamos con certeza cómo lo lograremos.

Temas Relacionados

Objetos en el espacioCarrera espacialRestos humanos en órbitaDainichi NyoraiElon Musk Tesla RoadsterNASANewsroom BUE

Últimas Noticias

Este popular servicio de tren nocturno que une las principales ciudades europeas será cancelado

A partir de mediados de diciembre, Nightjet dejará de operar trenes que conectan estas tres capitales europeas

Este popular servicio de tren

Italia investiga red de falsificaciones tras decomiso de obras de Dalí

El operativo judicial involucra a coleccionistas, organizadores y autoridades culturales, y abre un debate sobre los mecanismos de control en el mercado del arte

Italia investiga red de falsificaciones

La biblioteca barroca que parece un palacio y guarda más de 60.000 libros antiguos

Un recorrido porJoanina, en Portugal, revela estanterías de madera tallada, techos pintados y métodos centenarios de conservación que combinan historia, arte y conocimiento

La biblioteca barroca que parece

El molino de viento de ladrillo más antiguo de Gran Bretaña sigue funcionando después de 250 años

La emblemática estructura de ladrillo, erigida en 1770, sigue produciendo harina gracias al esfuerzo de voluntarios, manteniendo viva una tradición artesanal y contribuyendo a la economía local de Yorkshire

El molino de viento de

Un avión de lujo elimina ventanas físicas y apuesta por una experiencia digital a bordo

Un jet privado de última generación reemplaza las ventanillas tradicionales por sistemas de video en alta definición, ofreciendo vistas envolventes y personalizables mientras reduce peso y consumo de combustible según Otto Aerospace

Un avión de lujo elimina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: Abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Lotería del Quindío resultados 2 de octubre 2025 sorteo 2983; número ganador y secos

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Ataque armado dejó tres guardias heridos en cárcel La Modelo de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Def Leppard recibe su estrella

Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood: Jon Bon Jovi será el presentador

Este popular servicio de tren nocturno que une las principales ciudades europeas será cancelado

Italia investiga red de falsificaciones tras decomiso de obras de Dalí

La biblioteca barroca que parece un palacio y guarda más de 60.000 libros antiguos

La fundación del exCEO de Google financiará drones marinos que monitorearán el carbono en la Antártida

ENTRETENIMIENTO

Def Leppard recibe su estrella

Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood: Jon Bon Jovi será el presentador

Christina Haack y la confesión sobre su tercer divorcio: “Por primera vez, realmente tengo el control de mi destino”

La serie “La masacre de Flores” llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato y la producción de Juan José Campanella

Kristin Scott Thomas analizó su transformación en la industria: “Ahora entiendo por qué la gente me encuentra aterradora”

El método oculto que ayudó a Dua Lipa a transformar su día a día y potenciar su bienestar